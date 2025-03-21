新华社东京3月21日电（记者陈泽安 李子越）3月21日，日本首相石破茂在东京会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅向石破茂转达了中国领导人的问候，表示首相就任以来，中日两国重启双边关系改善进程。习近平主席同首相先生在利马成功会晤，一致同意全面推进中日战略互惠关系，为中日关系发展指明方向、注入动力。中日同为有重要影响的国家，携手为亚洲开辟更好未来是双方的共同使命。面对变乱交织的国际形势和层出不穷的全球挑战，双方理应增进互信、加强合作，为世界提供更多的稳定性和确定性。

王毅强调，作为一衣带水的近邻，以诚相待、讲信修睦是正确为邻之道。日方应坚持《中日联合声明》等四个政治文件确定的原则，维护好两国关系的政治和法律基础，切实履行在历史和台湾问题上作出的重要政治承诺。今年是中国人民抗日战争胜利80周年。在这一重要关口，希望日方本着对历史、对人民和对未来负责任的态度，作出明智选择，向世界发出正确信号。

石破茂请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，表示去年11月，我同习近平主席就全面推进日中战略互惠关系和构建建设性、稳定的日中关系达成重要共识，推动两国各领域合作取得新成果。日方充分认识日中四个政治文件的重要意义，尊重中方阐述的立场，愿同中方加强交往合作，推动两国关系向前发展，更好惠及两国人民。

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