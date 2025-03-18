人民网布琼布拉3月17日电 （记者黄培昭、薛丹）“过去的60多年来，中国和布隆迪平等尊重互利，两国关系经历了国际风云变幻的考验，总体发展顺利。中布是全天候的朋友和全方位的合作伙伴，也是南南合作的典范。去年9月，布隆迪总统恩达伊施米耶出席中非合作论坛北京峰会，两国关系提升为全面战略伙伴关系。” 中国驻布隆迪大使赵江平日前在布隆迪经济首都布琼布拉接受人民网记者专访时如是表示。她说，1963年12月21日，布隆迪共和国与中华人民共和国正式建交。“无论国际风云如何的变化，两国始终坚定的站在一起，是患难与共的好朋友；两国在对一些重大的国际问题看法相似、理念相近，是相互支持的好兄弟；两国在多个领域合作成果丰硕，是共谋发展的好伙伴。布方提出的“2040”“2065”发展愿景与中方实现中国式现代化高度契合、相向而行，双方均有意愿加强战略对接，共享合作成果。”

赵江平说，在世界百年未有之大变局这个历史背景下，中国提出了加强全球南方合作，它是一个开放的包容的合作机制。在当前的国际形势下，中布都有加强全球南方的团结，联合自强的愿望。从中非关系层面来看，中方始终践行真实亲诚对非政策，积极落实十大伙伴行动；中国式现代化对布方也具有吸引力和感召力，这也成了双方“双向奔赴”的内生动力，这些共同构成了中布关系今后能够行稳致远的关键因素。

赵江平介绍，过去几年，中布在农业、绿色能源、基础设施、医疗卫生、文化教育等重点领域的合作成果丰硕。其中非常有代表性的就是鲁齐巴齐水电站和中布农业合作。 鲁齐巴齐电站于2018年10月开工建设，总装机规模15兆瓦，2022年通过竣工验收并顺利发电。投入使用后，布隆迪电力短缺困局得到了极大地缓解，对提高当地工业生产、促进布隆迪国民经济发展、改善居民生活水平等方面起到了重要作用。 自2009年起，中国政府连续派遣6批高级农业专家组赴布隆迪开展援外任务。经过努力，中国专家组成功将布水稻产量由平均每公顷3吨提升至10吨，实现了飞跃性增长，为布隆迪实现“人人有饭吃、家家有所蓄”的发展目标作出了切实贡献。

赵江平表示，今年是中非合作论坛召开以后落实各项举措的开局之年。也是论坛成立的第25周年。中布双方将密切配合，紧扣中非携手推进现代化的“十大伙伴行动”，推动落实各项举措。一是以两国元首会晤为指引，深化治国理政理念的融通，进一步巩固两国政治互信，加强全球南方的团结合作；二是拓展合作渠道，鼓励更多中国企业积极参与投资，开展清洁能源等方面的合作，推进可持续发展；三是推动地方、友好省市的合作，通过民间团体交往进一步加强两国友好基础，使中布关系内涵更加丰富。

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