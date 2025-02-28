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外交部：美方执意搞关税施压讹诈只会适得其反

2025年02月28日22:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月28日电（记者成欣、马卓言）外交部发言人林剑28日就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税答记者问时表示，美方借芬太尼问题，执意搞关税施压讹诈，一意孤行，恩将仇报，不可能解决自身关切，只会适得其反，对双方在禁毒领域的对话与合作造成严重冲击。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普美国东部时间2月27日称，将于下周对中国输美商品再加征10%的关税。外交部对此有何评论？

　　林剑说，美方再次以芬太尼问题为借口，威胁对中国输美产品加征关税，中方对此强烈不满，坚决反对，将采取一切必要措施坚定维护自身正当利益。

　　林剑表示，中方反复声明，贸易战、关税战没有赢家。美方单方面加征关税严重违反世贸组织规则，损害两国和全球利益。中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一。芬太尼是美国的问题。本着人道主义精神，中国为美国应对芬太尼问题提供了支持。应美方请求，中方于2019年宣布正式整类列管芬太尼类物质，是全球第一个正式整类列管芬太尼类物质的国家。中方同美方开展了广泛、深入的禁毒合作并取得显著成效，这是有目共睹的，美国各界人士多次对中方表示感谢。美方借芬太尼问题，执意搞关税施压讹诈，一意孤行，恩将仇报，不可能解决自身关切，只会适得其反，对双方在禁毒领域的对话与合作造成严重冲击。

　　“施压、胁迫和威胁不是同中国打交道的正确方式，相互尊重是基本前提。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过平等磋商解决各自关切的正确轨道。”林剑说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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