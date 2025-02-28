新华社北京2月28日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人林剑28日表示，中方对韩方个别势力和人员出于政治私利，持续恶意关联炒作涉华问题表示强烈不满和坚决反对，再次敦促韩方有关人员停止捏造炒作涉华虚假叙事，停止对华抹黑攻击，停止对涉华议题的政治利用，避免干扰和影响两国关系。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前韩国领导人在宪法法院弹劾案庭审辩论中再次提及涉华问题，声称中国公民无人机威胁韩国安全、韩核心技术和军工机密外泄流向中国、韩前政府向中方透露“萨德”部署机密、在野党“通敌弹劾”站在中朝俄一边等。请问中方对此有何评论？

林剑说，去年底紧急戒严事态发生之初，韩方就曾发表类似言论，中方已表明严正立场。中方一贯奉行不干涉别国内政原则，相信韩国人民有智慧有能力处理好国内问题。中方对韩方个别势力和人员出于政治私利，持续恶意关联炒作涉华问题表示强烈不满和坚决反对。

“向邻居泼脏水解决不了自身问题。”林剑说，“近期韩国外交部、韩中议员联盟均公开表示重视发展中韩关系，部分韩国媒体和有识之士对韩个别势力政治操弄恶化两国民意基础的现象表示担忧。”

林剑表示，中韩关系健康稳定发展符合两国共同利益。中方再次敦促韩方有关人员停止捏造炒作涉华虚假叙事，停止对华抹黑攻击，停止对涉华议题的政治利用，避免干扰和影响两国关系。

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