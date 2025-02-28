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“爱路护路人人有责，文明乘车从我做起”宣传活动在中老铁路万象站举行

2025年02月28日16:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月28日电 （记者杨一）万象消息：27日，“爱路护路人人有责，文明乘车从我做起”宣传活动在中老铁路万象站候车大厅举行。活动由老中铁路有限公司与老挝中老友好农冰村小学联合举办，旨在向广大旅客宣传铁路安全知识，培养文明乘车习惯。

中老铁路工作人员、农冰村小学学生与在万象站候车旅客合影。老中铁路有限公司供图

中老铁路工作人员、农冰村小学学生与在万象站候车旅客合影。老中铁路有限公司供图

当日，农冰村小学学生身着校服与身着工装的中老铁路工作人员一道，向在万象站候车的旅客介绍文明乘车知识，发放爱路护路宣传手提袋，讲解在铁路沿线农田烧荒对行车安全的影响。刚开始，孩子们还略显羞涩；当他们看到旅客们认真聆听讲解，仔细阅读手中的宣传单，才逐渐放开，抱着一摞宣传单穿梭于候车大厅的各个角落。

在互动环节，孩子们邀请候车旅客参与互动问答，并与铁路工作人员一起为参与旅客发放印有铁路安全标语的帆布包。旅客们纷纷与这些敬业的“小小宣传员”、铁路工作人员合影留念，候车大厅里不时传来阵阵笑声，吸引更多旅客。

中老铁路工作人员、农冰村小学学生向旅客介绍铁路安全和文明乘车知识。老中铁路有限公司供图

中老铁路工作人员、农冰村小学学生向旅客介绍铁路安全和文明乘车知识。老中铁路有限公司供图

通过参与这次宣传活动，孩子们心中种下了热爱、保护中老铁路，投身老挝铁路事业的种子。活动也在老挝全社会营造了遵守铁路安全规定、积极爱路护路、倡导文明乘车的良好氛围。

多年来，老中铁路有限公司与农冰村小学建立了企校共建机制，邀请师生代表参与通车仪式、通车周年纪念、2024迎春列车音乐会等活动，为孩子们提供体验“澜沧号”动车组的机会。同时，该公司与老挝铁道职业技术学院开展义务支教活动，通过派出铁路专家授课、提供实习基地、组织现场参观等，培养老挝铁路技术管理人才，厚植中老友谊民意基础。

旅客与农冰村小学学生合影。老中铁路有限公司供图

旅客与农冰村小学学生合影。老中铁路有限公司供图

（温永华对此文亦有贡献）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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