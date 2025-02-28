新华社北京2月28日电 法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼27日说，法国正与乌克兰方面讨论获取乌境内矿产资源事宜，以满足法国国防工业制造武器所需。

勒科尔尼告诉法国新闻广播电台：“我们正在就法国的需求讨论（乌矿产）问题。”

按照他的说法，不同于美国政府，法国并不是在为向乌方提供的军事援助寻求回报。“我们不指望得到补偿，但我们的国防工业将需要一定量的对本国武器系统至关重要的原材料。不是明年（需要），而是未来三四十年（都需要）。”勒科尔尼说。不过，他没有说明具体想从乌克兰获取哪些矿产，只强调法国获取此类原材料的渠道必须“多元化”。

他透露，法乌去年10月开始就矿产议题会谈，由两国国防部长领衔。

按照勒科尔尼的说法，是乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在去年秋天自己提出了“在乌方的胜利方案中包含矿产议题”的想法，由此“不仅与美国，也和法国”启动相关讨论。

勒科尔尼上述言论发表在泽连斯基预定赴美前一天。美国总统唐纳德·特朗普说，泽连斯基此行将与美方签订矿产协议。按照泽连斯基26日的说法，目前达成的乌美矿产协议仅是“框架”，因为当前版本协议内容未包含美国承诺向乌克兰提供“安全保障”的具体举措，称那需要与美国、欧洲共同商定。他希望后续与美方磋商达成包含安全保障承诺条款的新版协议。

据美国媒体报道，按照当前版本协议，美乌将共同设立“重建投资基金”，乌方将本国石油、天然气、矿产等国有自然资源资产未来收益的50%注入该基金，美方将最大程度地拥有该基金产生的经济利益，并将部分收入用于对乌克兰的再投资。

特朗普强调美国已向乌方提供大量军事援助等支持，乌美签订矿产协议将确保美国“收回很多钱”。

欧洲联盟于2021年与乌克兰就开发乌矿产资源签署一份谅解备忘录。欧盟方面25日确认，将执行相关协议。（沈敏）

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