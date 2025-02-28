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共话中国经济新机遇丨专访：“中国市场的研发与创新推动全球技术进步”——访宝马董事会成员内德利科维奇

2025年02月28日16:13 | 来源：新华网
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　　新华社德国慕尼黑2月28日电　专访：“中国市场的研发与创新推动全球技术进步”——访宝马董事会成员内德利科维奇

　　新华社记者胡尊元　邰思聪

　　宝马集团负责生产的董事会成员米兰·内德利科维奇日前在接受新华社记者专访时表示，来自中国工厂的创新不仅推动本地发展，也通过全球网络提升宝马的整体技术水平和生产效率。

　　内德利科维奇对记者说，“宝马各工厂在生产过程中实施全球统一标准，全球生产网络高度协同，各工厂间相互支持。宝马在中国大力投资研发以适应市场需求，中国的创新成果不仅服务于本地市场，也在全球范围内推广，推动整体技术进步。”

　　内德利科维奇表示，中国市场在宝马全球战略中占据重要地位。宝马在中国已有超过20年的投资历史，拥有三座整车工厂，超过90%的产量用于满足中国本土需求, 建立了强大的生产网络。

　　“宝马针对中国市场需求调整产品策略，建立了强大的业务基础，与本土合作伙伴保持紧密合作，构建了高效的供应网络。”内德利科维奇说，“集团将继续深化在华布局，强化生产、研发与创新的全球协同。”

　　宝马集团数据显示，2024年，宝马在中国市场的销量为715159辆，生产量为695579辆，中国工厂的销售量与生产量高度匹配。

　　宝马集团还在中国设立了德国以外最大的研发中心，在北京、上海、沈阳和南京设立了创新基地，覆盖汽车研发、数字服务、软件系统和自动驾驶等关键技术领域。

(责编：崔译戈、张悦)

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