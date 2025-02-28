新华社厄瓜多尔圣克里斯托瓦尔2月27日电 行走拉美手记｜在加拉帕戈斯群岛，寻找生态保护的努力

新华社记者孟宜霏 廖思维

从厄瓜多尔首都基多起飞，经过约1小时的行程，浩渺无垠的太平洋上露出一片褐色土地。随着飞机下降，由仙人掌、灌木与碎石交织的旷野逐渐浮现眼前。这里就是记者此行的目的地——加拉帕戈斯群岛的巴尔特拉岛。

加拉帕戈斯群岛诞生于四五百万年前的海底火山喷发。身处赤道、洋流交汇赋予这里与众不同的气候，而其远离大陆的地理环境也孕育了独特的生态系统，当地丰富的动植物资源也成为英国生物学家查尔斯·达尔文进化论思想的重要灵感来源。

1959年，为纪念达尔文并深入研究当地生态环境，查尔斯·达尔文基金会在联合国教科文组织和世界自然保护联盟的支持下成立。随后，基金会又与厄瓜多尔政府携手建立查尔斯·达尔文研究站，致力于保护动植物、救助濒危物种，并帮助它们重返自然。

“加拉帕戈斯”一词源自西班牙语，意为“龟”。数百年前，象龟曾遍布群岛各地。然而，由于过度捕猎与火山活动，多个象龟亚种已然消失，如今幸存的种群也正面临气候变化、物种入侵、栖息地破坏及外来疾病等多重挑战。

在研究站内，有一处特别的展厅，陈列着唯一的展品——世界上已知的最后一只平塔岛象龟“孤独的乔治”的遗体。这一亚种极其稀有，尽管人类多年努力为其寻找配偶，但为其繁衍后代的希望最后还是落空。2012年，它因自然原因离世，这也意味着该物种的灭绝。如今，这座展厅以严格的温湿度与光照控制来保护这具遗体，使其成为加拉帕戈斯乃至全球物种保护的一个象征。

厄瓜多尔生物学家鲁文·佩桑特斯介绍说，近年来，基金会的象龟繁育项目取得了显著进展。由于象龟卵与幼龟易受外来物种捕食，研究人员将象龟卵集中至圣克鲁斯岛孵化培育，待幼龟长至5岁后再放归原岛。“为了让象龟更快适应野外生存环境，饲养员每周仅提供3次食物、1次补水，以尽量模拟自然生态。”

独特的地质、多样的气候和偏远的地理位置，使加拉帕戈斯成为生物多样性的宝库，其中约40%的动植物为全球独有。这里不仅吸引了众多科学家与探险家，也吸引了来自世界各地的游客。据加拉帕戈斯国家公园管理局统计，2024年，群岛共接待近30万名游客，其中超半数为外籍游客。

在这片人与自然和谐共存的土地上，处处可见生态保护的努力。道路旁的西英双语标识提醒游客与野生动物保持至少2米距离，禁止人们使用闪光灯拍摄；海湾入口处，醒目的告示建议游客使用珊瑚礁友好型防晒霜；游船上，船员提供可循环利用的餐具；餐厅内，塑料吸管已被不锈钢、玻璃和竹制品取代……

“在这里，慵懒的海狮随性地挡住去路，海鬣蜥悠然地从镜头前爬过。潜水时，海马、海龟与鲨鱼竞相掠过眼前。如此近距离地接触野生动物，让我更加深刻地体会到环境保护的意义。”来自墨西哥的游客布兰卡·利纳雷斯感慨道，“唯有如此，这座‘活的自然博物馆’以及全人类的地球家园才能生生不息。”

(责编：崔译戈、张悦)