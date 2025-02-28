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微软总裁：美国AI相关出口管制是“战略失误”

2025年02月28日16:10 | 来源：新华网
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　　新华社旧金山2月27日电　美国微软公司总裁布拉德·史密斯27日在该公司博客撰文说，拜登政府在其任期“最后一刻”出台人工智能（AI）相关出口管制措施，建议特朗普政府调整相关措施，以避免“战略失误”。

　　拜登政府于今年1月13日发布AI相关出口管制措施，将进一步严格对AI芯片、模型等的出口管制。这项新规将全球各国划分为三类，并相应地制定了三个层级的出口管制框架，引发美国国内相关企业及全球业界不满。

　　布拉德·史密斯在文章中指出，这限制了美国关键AI组件向许多快速增长且具有战略重要性的市场出口，而且这将损害特朗普政府的两大优先事项：强化美国在AI领域的“领导地位”、减少美国近万亿美元的贸易逆差。

　　文章说，拜登政府的这项AI出口管制规定“超出需要”。它将美国的许多重要盟友和合作伙伴归入其分级管制的第二级，对美国科技公司在这些国家建设和扩展AI数据中心施加数量限制。被列入第二级管制的相关国家的客户信心因此被削弱，他们担心未来美国科技公司在AI相关技术方面，对受到如此管制的国家供应不足。这种限制的“意外”后果是促使这些国家到别处寻找AI基础设施和服务。

　　文章提到，中国在AI领域正快速发展，有可能为全球提供相关技术服务，这类似10年前中国在5G通信领域迅速崛起。

　　据悉，美国的这项AI相关出口管制措施目前处于120天的公众意见征询期内。布拉德·史密斯建议美国政府调整相关措施。

(责编：崔译戈、张悦)

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