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综述｜中阿工商界共话合作发展新机遇

2025年02月28日16:09 | 来源：新华网
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　　新华社迪拜2月28日电　综述｜中阿工商界共话合作发展新机遇

　　新华社记者潘洁　温新年

　　中国贸促会26日率中国企业家代表团赴阿联酋迪拜开展经贸交流并签署合作协议，在为期两天的活动中深化两国工商界务实合作。

　　代表团由中石油、中化石油、振华石油（香港）、中国港湾、深圳迈瑞、华大集团、南京钢铁等约20家企业组成。中国贸促会会长任鸿斌表示，此次交流活动旨在落实首届中国－阿拉伯国家峰会和中国－阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议成果，推动双方产业链精准对接。

　　“代表团中既有大型国企央企，也有地方和民营企业，经营范围涉及能源、金融、贸易、科技、文化等领域，双方还签署了6项合作协议，充分体现了中国企业对阿联酋市场的重视。”中国国际商会秘书长孙晓说。

　　中国是阿联酋第一大贸易伙伴，阿联酋是中国在西亚北非地区第二大贸易伙伴和第一大出口市场。2024年，中阿双边贸易额首次突破1000亿美元，较上一年增长7.2%。

　　迪拜金融市场及纳斯达克迪拜交易所首席运营官哈利法·拉巴表示，近年来阿中合作从能源等传统贸易领域扩大到金融市场等新兴领域，中国多家银行在纳斯达克迪拜交易所发行了债券产品，期待阿中进一步深化合作，实现互利共赢。

　　代表团的不少中国企业代表告诉记者，中国同阿联酋经济高度互补，利益高度契合，合作前景广阔。

　　中东国际展览集团董事长王海林说，近年中国企业在中东国家参展的热情持续高涨，集团在阿联酋举办的展会“一位难求”。很多外贸企业将开拓重心逐渐从欧美传统市场向中东、非洲、南美等新兴市场延伸，出口目的地更加多元。

　　中国企业在阿联酋的投资也在逐步扩大，投资领域覆盖基础设施、金融货币、新能源、生命科学、人工智能等行业。

　　“我们见证了中阿发展的双向奔赴，渣打中国—阿联酋走廊业务连续3年实现两位数增长。”渣打银行（中国）有限公司行长兼副董事长鲁静说，中国企业增加在阿投资、扩大投资领域，为当地经济的多元化发展、能源转型、技术对接作出重要贡献。同时，阿联酋也成为中国企业面向中东、北非以及全球市场扩张的重要门户。

(责编：崔译戈、张悦)

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