人民网记者 管克江

物流是实体经济的“筋络”。当前，中国同中东地区国家正加强发展战略对接，发挥互补优势，实现互利共赢。近日，人民网记者前往中远海运港口阿布扎比码头、中远海运杰贝阿里海外仓等地采访，感受中阿加快通道建设、激发物流活力对促进地区经贸产业合作的保障作用。

织密交通网 物流更通畅

位于阿联酋阿布扎比哈里发港的中远海运港口阿布扎比码头，满载近2万标准箱的“中海环球轮”停泊码头，岸桥吊车时起时落，智能集卡往来穿梭。“这艘干线巨轮从青岛出发，历经多国港口，接着还要前往沙特的达曼。”中远海运港口阿布扎比码头（以下简称码头）运营总监华南介绍，“中海环球轮”卸下货物的目的地既有阿布扎比，也通过支线船运往阿曼苏哈尔、科威特、巴林、伊拉克、卡塔尔、沙特吉达、也门、吉布提等港口，同时通过上述港口将进口货物中转运往青岛、上海等地。

“干线和支线都是物流的管道。通过加粗加密管道，我们就能让物流更畅通，把货物更好更快送到客户手里。”中远海运西亚公司董事长田东表示，公司在中东地区现有9条干线、8条支线，挂靠48个港口，其中包括去年新开的巴比伦快航和阿曼航线。

近日，“中海环球轮”在中远海运港口阿布扎比码头装卸。中远海运港口阿布扎比码头供图

“阿曼航线停靠苏哈尔港，既有现实意义，也有历史意义。”公元7世纪，阿曼著名航海家阿布·欧贝德从苏哈尔出发，驾驶木帆船成功航行至中国广州，成为载入中国史书的第一位阿拉伯人。上世纪80年代，仿古制造的“苏哈尔”号重走古代阿拉伯航海家开辟的航路，连通双方友好交往的历史和现实。

田东表示，近年来，中远海运提出加快构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系要求。去年，海南洋浦经济开发区管理委员会、阿布扎比港务集团、中远海运港口阿布扎比码头有限公司、海南港航国际港务有限公司四方在阿布扎比签署谅解备忘录，共同推进洋浦港与阿布扎比港建立姊妹港关系，海南——阿布扎比港定班航线开通。由此，西部陆海新通道建立了与阿布扎比作为共建“一带一路”重要节点的链接。

“从舟楫往来到汽笛相闻，通过高质量共建‘一带一路’，中阿之间的经贸和人文往来更加频密。阿联酋是中国重要伙伴，加强互联互通将助力双方务实合作再上台阶。”田东说。

建设智能绿色枢纽港口 发挥供应链关键节点作用

今年2月14日，由跨国航运巨头马士基与赫伯罗特新组成的双子星合作联盟旗下的“塞班桑托斯轮”首航挂靠中远海运港口阿布扎比码头。这样，中远海运所在的海洋联盟、双子星合作联盟和超级联盟三大海运联盟的船只都在码头布局了航线，中东地区枢纽港地位进一步凸显。

马士基印度和中东业务负责人马斯表示，马士基选择同中远海运港口阿布扎比码头合作，主要是看重中远海运在智能化和绿色低碳方面作出的突出成绩和实力，“这为我们兑现对客户的可持续发展承诺注入价值”。

中远海运港口阿布扎比码头由中远海运港口与阿布扎比港务局合资运营，2018年12月开港，设计年处理能力250万标准箱。2024年吞吐量184.5万标箱，同比增长36%，全年船舶挂靠超过1000艘次。

中远海运港口阿布扎比码头控制室内，工作人员通过数字孪生系统跟进工作进度。中远海运港口阿布扎比码头供图

中远海运港口阿布扎比码头有限公司总经理陈玉平表示，码头在数字智能和绿色低碳两大赛道发力，目前已成为中东地区智慧程度最高的码头，并将投运的智能集卡更换升级为12台最新一代智能集卡，同时以电集卡逐步替代传统燃油集卡。“我们将努力确保码头在科技、智能化、绿色环保及安全这几个维度中保持中东地区的领先地位。”

据介绍，中远海运港口阿布扎比码头的迅猛发展直接推动阿布扎比哈里发港在全球100大集装箱港口排名中节节攀升，极大提升了其影响力。阿布扎比港务局首席执行官穆罕默德表示，中远海运港口阿布扎比码头开港以来，吞吐量不断取得新的里程碑，“彰显阿中伙伴关系的战略重要性，也为业界树立了标杆”。

中远海运港口阿布扎比码头与中阿产能合作示范园都在阿布扎比哈里发经济区内。陈玉平说：“园区内产业集群正在如火如荼的建设中，我们将以阿布扎比码头+场站为核心，致力构建枢纽突出、通道立体、网络完善的国际物流供应链通道网络，进一步发挥港口作为物流供应链上下游关键节点的作用，实现通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的融合发展。”

海外仓助力经贸往来 物流合作推动构建中阿命运共同体

近日，满满几个货柜的奇瑞汽车备件从安徽芜湖运抵阿联酋迪拜杰贝阿里港，随即转运至杰贝阿里自贸区的海外仓，将根据需求配送到中东各地代理商。“有了这个海外仓，我们响应地区汽车用户需求的时间大幅缩短。”奇瑞汽车相关人士表示。

海外仓由中远海运牵头建设，占地1.9万平方米，交由京东物流运营，是奇瑞汽车中东区域备件库，也是中东地区最大的汽车备件中心之一。目前，备件库内配备了超过2万个不同种类的零件，涵盖了奇瑞在中东市场销售的多种车型。奇瑞国际总经理张贵兵表示：“中东市场在全球汽车行业中占据重要地位，拥有独特的市场需求和巨大潜力。奇瑞将进一步深化与中东的合作，携手更多伙伴，为当地用户提供更优质的品牌和服务体验。”

中远海运在杰贝阿里自贸区的海外仓内，工作人员在查看货物情况。人民网记者 管克江摄

田东表示，海外仓建设是中远海运拓展海外供应链、实现“航运、港口、物流”三位一体战略的体现。当前，中国与中东地区高质量共建“一带一路”不断深化，“新三样”出口日益受欢迎。下一步，中远海运将在迪拜、沙特达曼和吉达等地建设或租用综合仓库，并拓展海铁联运和海陆联运渠道。“我们将寻求同更多伙伴合作并积极融入客户产业链，打造和完善立体式物流网络，畅通共建‘一带一路’的筋络”。

据介绍，中远海运注重与化工、汽车、光伏、跨境电商等行业的深度对接，为合作伙伴提供支持。去年，中远海运升级了“泰”系列电商服务组合产品“泰联”，推出了阿布扎比港口至工业区的铁路服务产品，同时还为国机集团阿布扎比太阳能电站项目等光伏客户、浙江巨化集团等化工客户提供从国内到海外的全程服务解决方案。中方还为阿联酋最大的化工企业博禄化工量身定制供应链控制塔，助力提高协同效率。

中阿改革发展研究中心秘书长王广大表示，推动国际物流与供应链高质量发展是构建“一带一路”立体互联互通网络的重要内容，对促进共建国家之间的经贸发展和产业合作具有重要意义。当前，中阿深化物流合作，共同维护产业链供应链安全稳定，为推动构建中阿命运共同体跑出加速度提供了重要保障。

(责编：张悦、杨牧)