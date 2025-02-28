新华社开普敦2月27日电（记者王雷 王晓梅）亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群27日表示，多边合作对于全球发展至关重要，亚投行将通过实际行动及行动成果推动多边主义发展。

由亚投行、南部非洲开发银行和法国开发署共同主办的第五届“共同金融”峰会于26日至28日在南非开普敦举行。金立群在27日举行的新闻发布会上说，只有通过多边合作，加强互联互通，为跨境贸易和投资创造有利环境，才能使各国各地区获得实实在在的好处。

金立群在新闻发布会后接受新华社记者采访时说，虽然当今世界存在一种反全球化的倾向，但他认为推动全球合作仍是主流，“因为没有一个国家、没有一个地区能够脱离与其他国家和地区的合作来取得持续的发展”，而本届“共同金融”峰会强调的正是多边主义、多边合作。他希望将此次峰会上达成的共识落实到具体行动上，取得扎扎实实的成果，推动全球发展事业。

本届“共同金融”峰会主题为“加强基础设施和金融体系，促进公平和可持续增长”，来自公共开发银行、国际组织、政府机构、私营部门、民间社会、智库和学术界的约2500名代表，围绕重要发展问题展开深入讨论，以期建设一个更可持续和更具包容性的世界。

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