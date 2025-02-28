新华社迪拜2月28日电（记者潘洁 温新年）中国—阿联酋贸易与投资论坛暨第三届链博会推介会27日在阿联酋迪拜举行，中阿两国商协会和企业代表等120余人参加活动，双方开展洽谈并达成多项签约成果。

中国贸促会会长任鸿斌在致辞时表示，中国贸促会愿同阿联酋工商界一道，以高质量共建“一带一路”为引领，积极推动双边经贸合作提质升级，在巩固贸易、能源、基础设施等领域合作基础上，拓展新能源、数字经济等合作，携手开拓第三方市场，加强产业链供应链合作，深化多边机制工商界合作，实现更大范围、更宽领域、更深层次的互利共赢。

阿联酋经济部次长助理玛丽亚·卡西姆表示，中国是阿联酋最大贸易伙伴，阿中经贸合作不断深化，越来越多中国企业前来投资兴业，促进了阿联酋经济社会发展。展望未来，双方务实合作将进一步扩大，为阿中关系发展注入动力。

活动期间，中展集团现场推介第三届链博会。中国驻迪拜总领事欧渤芊说，作为全球共享的国际公共产品，链博会正日益成为稳定全球供应链、促进国际贸易增长的重要平台，为国际供应链领域的交流与合作树立了新标杆。

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