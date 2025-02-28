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宝马宣布慕尼黑工厂2027年实现全面电动化

2025年02月28日14:40 | 来源：新华网
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新华社德国慕尼黑2月27日电（记者胡尊元 邰思聪）宝马集团27日在德国慕尼黑工厂发布会上宣布，该工厂将于2027年全面转型为纯电动车生产基地，目前正加速推进“新世代”电动车型的生产准备，计划于2026年夏季正式投产。

宝马集团预计，全球纯电动汽车需求将在2030年前显著增长，为此慕尼黑工厂将率先转型，全面提升电动化产能。该厂目前正在新建三座生产车间，涵盖车身制造、总装线及相关生产物流，以确保“新世代”车型顺利投产。

“‘新世代’车型的投产将推动慕尼黑工厂成为高度灵活、创新高效的现代化生产基地。”宝马慕尼黑工厂厂长彼得·韦伯表示，通过优化生产流程和配置精准自动化设备，工厂制造成本将进一步降低，生产效率得到整体提升。

着眼宝马在全球的生产网络布局，宝马集团负责生产的董事会成员米兰·内德利科维奇表示，集团采用“灵活工厂”模式，各生产基地能够同时生产燃油车与电动车，确保在不同市场环境下的稳定交付能力。

目前，全球31家宝马工厂均至少生产一款面向国际市场的纯电动车型。即便市场波动，宝马持续扩大德国本土生产规模。2024年宝马在德汽车产量预计超过100万辆，占该国汽车总产量的四分之一。

(责编：艾雯、张悦)

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