新华社联合国2月27日电 中国常驻联合国代表傅聪27日在安理会同联合国维和警务专员例行对话会上表示，维和警察是联合国和平行动的重要组成部分。中方赞赏联合国维和警察为维护国际和平与稳定所作积极贡献，支持联合国继续做好维和警察工作。

傅聪提出，要不断优化维和警察授权，提升维和警察能力建设，加强维和警察安全保障。

傅聪表示，2025年是中国警察参与联合国维和行动25周年。25年来，中方先后向联合国18项维和行动和联合国总部派遣维和警察2700余人次，为恢复驻在国和地区的和平与稳定、保护当地群众安全、促进司法重建作出了重要贡献。在此过程中，8名中国警察为联合国维和行动献出了宝贵生命。中国于2016年率先组建成建制常备维和警队，并被联合国维和能力待命机制持续列入最高待命级别。中国警方积极开展外警培训和技术交流活动，共向来自76个国家（地区）的近2000名外国警察提供警务技能培训。中方还持续通过中国-联合国和平与发展基金为联合国涉警项目提供资金支持。

傅聪表示，未来，中国将积极践行中国领导人提出的全球安全倡议，支持联合国加强维和警察工作,继续为维护国际和平与安全发挥重要作用。

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