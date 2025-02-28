新华社金沙萨2月28日电（记者史彧）刚果（金）政府27日晚表示，刚果（金）政府军与反政府武装“M23运动”在北基伍省首府戈马市的冲突已造成8500多人死亡。

刚果（金）卫生部长坎巴当天在首都金沙萨召开的记者会上说，已有超过8500名死者被安葬，冲突还导致5597人受伤。人道主义援助通道近期已开启，部分物资正运往戈马市及周边地区。

近日，刚果（金）东部地区安全局势急剧升级，“M23运动”在北基伍省和南基伍省地区持续发动攻势，导致大量伤亡，居民流离失所。1月26日晚以来，政府军和“M23运动”在戈马市区及周边交火不断。坎巴表示，2月14日以来，南基伍省乌维拉镇的冲突已造成至少52人死亡、179人受伤。冲突还使当地猴痘、霍乱等公共卫生形势严峻。

27日，南基伍省首府布卡武市发生两起爆炸，造成至少11人死亡、65人受伤。

2009年3月，刚果（金）反政府武装“保卫人民国民大会”与政府签署和平协议，加入政府军。2012年，忠于原“保卫人民国民大会”的一些官兵发动兵变，组成新的反政府武装“M23运动”并在刚果（金）东部发动攻势，导致大量平民伤亡。2022年5月，刚果（金）政府将“M23运动”定性为恐怖组织。

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