新华社巴黎2月28日电 通讯｜法国农博会上的中国风味

新华社记者李文昕 俞启涵

走出凡尔赛门车站，天空正飘着细雨，而巴黎凡尔赛门展览中心周围早已聚集了大批观众，他们正等待入场参观第61届法国国际农业博览会。

第61届法国国际农业博览会22日在巴黎凡尔赛门展览中心拉开帷幕。继去年中法建交60周年之际首次亮相后，中国馆再次焕新登场，向法国及世界递上一张“中国农业名片”。

来到中国馆展区，浓郁的茶香、充满民族特色的布展，以及工作人员热情的问候，无不吸引着来自世界各地的观众驻足流连。今年的中国馆展出了来自香港、澳门、云南、内蒙古等多个地区的特色优质农产品，让海外观众得以一窥中国农业发展新面貌。

在扬子江药业集团展区，来自奥地利库夫施泰因的马丁拿起一小杯黄芪咖啡一饮而尽。他表示，在咖啡里面添加传统中药成分是一种很有趣的尝试，“我想这能让我精神一整天了！”

扬子江药业集团国际业务经理翟继先介绍说：“我们秉持‘药食同源’理念，带来了这几款产品，收获了不错的反响。我们想让外国观众更了解中医药文化……”

法国人马蒂娜·比沃尔刚在中国馆买了三袋云南茶叶。她告诉记者，她的侄女曾在昆明学习三年，给她带回过中国茶。她回忆说，起初她喝不习惯，但后来学会了中国人喝茶的方式，便喜欢上了中国茶。

“我侄女绝不让我往茶里加牛奶，还送了我一套中国的‘陶土’茶具。用它泡出来的茶，味道好极了。而且我知道要用热水多次冲泡，而不是一直把茶泡在茶壶里。”比沃尔说，“法国常见的都是添加风味的花果茶，我更喜欢中国茶，因为它纯粹、有机、无人工添加，对健康也有好处。”

法国农业部中法教育合作主任马克斯在与中国馆展商交流时表示，法国已经开始种植茶叶，但在制茶工艺和产品特色方面还有待提高。他们希望与中国的茶艺师开展更多交流学习，让法国民众更加了解茶、喜爱茶。

嫩绿的草地、金黄的麦穗、皮质的马鞍……呼伦贝尔农垦集团充满草原风情的陈设成为了中国馆一道别样的风景。内蒙古自治区与法国的缘分由来已久。1973年，时任法国总统乔治·蓬皮杜访华后，曾向中方赠送利木赞肉牛，部分肉牛被送到内蒙古饲养，繁衍至今。

内蒙古呼伦贝尔农垦代表团在现场考察了法国的种牛。当看到重达千斤的夏洛莱牛时，代表团成员纷纷表示，在内蒙古就有这种洁白肥壮的法国牛，深受当地牧民欢迎。

法国种牛协会主席于格·皮沙尔说：“蓬皮杜总统在上世纪70年代向中国赠牛，如今中国人再度来到这些牛的发源地，开启了一场重新联结的对话。”法国利木赞牛生产商协会主席贝尔纳·鲁说：“很高兴看到我们的牛在中国繁衍生息，它们是法中友谊的象征。”

呼伦贝尔农垦代表团向于格·皮沙尔和贝尔纳·鲁敬献哈达，表达内蒙古人民对法国牛的喜爱和对法国赠牛的感激之情，贝尔纳·鲁则回赠了一只小牛毛绒玩具，其形象正是今年法国国际农业博览会的官方吉祥物——一头名为“Oupette”的利木赞牛。

中国馆负责人辛少英表示，本次展会帮助中国产品“走出去”，拓展更大的国际市场，期待本届展会成为中法农业合作加强交流的新起点。

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