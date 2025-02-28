人民网里约热内卢2月27日电 （记者陈一鸣） 日前，巴西里约热内卢科帕卡巴纳要塞乐团在里约市立剧院举办2025年新春演出活动，应邀参加演出的巴西女高音歌唱家玛丽利娅·瓦加斯用中文献唱《我爱你，中国》《我的祖国》等中国歌曲，引来观众阵阵热烈掌声。

“玛丽利娅以演唱中文歌曲的方式致敬巴中两国人民之间的友谊，为这次演出赋予了特殊的意义。”巴西中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加在接受人民网记者采访时说，它不仅是一场艺术表演，更是文化架起两国人民之间友谊桥梁的生动体现。

中国驻里约热内卢总领事田敏在致辞中表示，今年春节期间，里约州议会、友华机构、侨团等分别举办庆祝活动，使这一节日逐渐成为巴西文化中的一抹亮色。2025年是落实中巴两国元首重要共识、构建中巴命运共同体的开局之年。中国驻里约总领馆愿与领区各界一道，不断推动领区内各领域合作朝更广范围、更高质量、更优结构的方向拓展，更好服务两国现代化进程。

里约州议会副议长蒂娅·茹表示，文化具有超越国界的力量，是连接中巴两国间合作与友谊的桥梁。作为里约州非物质文化遗产，科帕卡巴纳要塞乐团用音乐拉近两国人民心灵距离，丰富民众精神文化生活。

音乐会上，中巴两国观众欣赏到了耳熟能详的歌曲演唱、舞龙舞狮和桑巴舞表演等精彩节目。活动尾声，全场观众共同起立，挥舞中巴两国国旗，伴随着欢快的音乐载歌载舞，共庆蛇年春节。

2月19日举行的这次演出由中国驻里约总领馆和里约科帕卡巴纳要塞乐团共同主办，中国海油巴西公司赞助支持，里约中资机构、华侨华人代表等各界人士近2000人出席。“很高兴有机会支持这次演出活动，帮助并且见证乐团的青年乐手们通过勤奋努力，用音乐改变命运、开创明天，架起中巴两国友谊的桥梁。”中国海油巴西公司总经理黄业华在接受人民网记者采访时表示。

由于资金严重短缺，由贫民社区青少年组成的科帕卡巴纳要塞乐团一度濒临解散，中国海油巴西公司向深陷困境的乐团伸出援手，不仅让乐团得以重生，还被列入里约州非物质文化遗产名录。去年9月，乐团首次赴华参访，为中国民众带去了精彩的中巴歌舞表演，并在钓鱼台国宾馆举行的庆祝中国—巴西建交50周年招待会上演奏。“文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力，也为巴中两国务实合作和民心相通搭建了重要桥梁。”科帕卡巴纳要塞乐团艺术总监玛西娅·梅尔基奥尔对人民网记者表示，“乐团将更加积极地参与巴中音乐文化交流活动，用音乐拉近两国人民的心灵距离。”

巴西女高音歌唱家玛丽利娅·瓦加斯用中文献唱《我爱你，中国》《我的祖国》等中国歌曲，引来观众阵阵热烈掌声。人民网 威廉·科埃略·维亚纳摄

中国驻里约热内卢总领事田敏出席活动并致辞。人民网 威廉·科埃略·维亚纳摄

日前，巴西里约热内卢科帕卡巴纳要塞乐团在里约市立剧院举办2025年新春演出活动。人民网 威廉·科埃略·维亚纳摄

中巴两国观众欣赏到了耳熟能详的歌曲演唱、舞龙舞狮和桑巴舞表演等精彩节目。人民网 威廉·科埃略·维亚纳摄

中巴两国观众欣赏到了耳熟能详的歌曲演唱、舞龙舞狮和桑巴舞表演等精彩节目。人民网 威廉·科埃略·维亚纳摄

(责编：王禹蘅、杨牧)