人民网东京2月28日电 （许可）2月27日，“投资中国”外资政策说明会（大阪场）在日本大阪举办。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激出席并作主旨发言。日本关西经济联合会会长、日中投资促进机构特别顾问松本正义和中国驻大阪总领事薛剑出席并致辞。现场共有90余位日本关西地区企业代表参会。

2月27日，“投资中国”外资政策说明会（大阪场）在日本大阪举办。人民网 许可摄

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激作主旨发言。人民网 许可摄

凌激表示，关西地区是日本重要的经济中心和制造业基地，在智能制造、绿色低碳、数字经济等领域与中国企业合作潜力巨大，期待日本企业和投资机构持续投资中国，我们将为日本企业在华投资经营创造稳定公平透明和可预期的营商环境。当前，中国经济运行总体平稳、稳中有进，经济发展长期向好的趋势没有改变。中国坚持高水平对外开放，积极培育新质生产力，以创新驱动为核心的新场景、新应用、新产业不断涌现，市场需求持续释放。

日本关西经济联合会会长、日中投资促进机构特别顾问松本正义致辞。人民网 许可摄

松本正义表示，在全球贸易政策方向性日益不明朗的背景下，日本经济界必须不断努力寻找与优秀伙伴的合作机会，中国充满活力的市场将占据重要地位。日中投资促进机构与中日投资促进委员会成立35年来，共同推动日本企业对华投资，今后愿继续深化合作做好企业服务。期待即将开幕的大阪·关西世博会成为进一步加强日中两国联系的契机。

商务部与工业和信息化部解读中国政府政策等，并回答现场日本企业提问。人民网 许可摄

商务部与工业和信息化部解读了中国政府《2025年稳外资行动方案》、“两新”政策等，并就中日医疗养老和绿色低碳领域合作、中国知识产权保护、新能源汽车产业发展、对日签证等问题回答了现场日本企业的提问。

地方代表进行专题投资推介。人民网 许可摄

辽宁省、山东省、浙江省的商务主管部门和产业园区代表作了专题投资推介。会后，与部分参会日本企业就其关心的具体问题等进行了深入交流。

(责编：王禹蘅、杨牧)