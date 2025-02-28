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中国医疗队完成圭亚那首台荧光腹腔镜手术

2025年02月28日11:27 | 来源：新华网
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新华社加拉加斯2月27日电（记者田睿）乔治敦消息：中国援圭亚那医疗队27日在圭亚那乔治敦公立医院完成了该国首台荧光腹腔镜手术。

此次接受手术的是一名31岁需切除胆囊的患者哈米德。中国医疗队肝胆外科医生钱益与手术团队充分评估后认为，传统腹腔镜手术易误伤胆管，使用近期由中国捐赠的4K荧光腹腔镜手术设备进行手术导航是更理想的方案。

手术由中国医疗队队长杜伯祥负责麻醉并监护患者生命体征，钱益主刀并向当地医疗团队介绍该手术系统特性及使用要领。手术在1小时内顺利完成，术后患者状况良好。

乔治敦公立医院普外科主任拉杰库马尔表示，此次手术的成功让当地医生获益匪浅，感谢中国医疗队在带来先进医疗设备的同时，也带来了精准化、规范化的外科技术和理念。相信未来两国在外科领域内的人才联合培养与合作会越来越多。荧光显影技术在圭亚那的继续运用及发展，必将进一步提高当地医疗水平，造福圭亚那人民。

自1993年起，中国累计派遣20期援圭亚那医疗队共295人次赴圭工作。30余年间，医疗队累计接诊患者近131万人次，抢救危重病人3万多人次，开展各类手术7万多例，将腹腔镜肝脏肿瘤切除、微创骨科、宫颈癌筛查等经验和技术带入圭亚那。21日，中国援圭亚那医疗队向乔治敦公立医院捐赠了一套中国制造的4K荧光腹腔镜手术设备。

(责编：艾雯、张悦)

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