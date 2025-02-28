新华社华盛顿2月27日电（记者邓仙来）美国总统特朗普27日说，美乌矿产协议将为“未来更可持续的（美乌）关系”提供基础。他还透露，乌总统泽连斯基将于美东时间28日11时抵达白宫签署协议。

特朗普当天在白宫与到访的英国首相斯塔默举行会谈。他在会谈结束后举行的联合记者会上说，解决乌克兰危机将分为两个步骤，首先是“迅速”实现停火，继而寻求达成“长期和平协议”。上述分两阶段实施的俄乌和平计划是他与斯塔默讨论的结果。特朗普说，俄乌停火将为双方签署“长期和平协议”奠定基础，从而使东欧地区恢复稳定，确保欧洲乃至世界其他地方不再发生“这种可怕的战争”。

斯塔默表示，英美双方当天讨论了一项“坚实、公平且以力量支撑的”俄乌和平计划。英国确定将向乌克兰派遣地面和空中部队，为未来俄乌和平协议的执行提供支持，“这是（确保）持久和平的唯一方式”。英国还将“全力以赴”，为乌克兰提供更多军事援助，并在维护欧洲安全方面“扛起更多责任”。

访美前夕，斯塔默于25日宣布，英国将在2027年之前将国防支出在国内生产总值中的占比从当前的2.3%提升至2.5%，随后再用一年时间将该比例进一步提升至2.6%。

27日早些时候在白宫椭圆形办公室见记者时，特朗普回避了有关美国会否在英法等国向乌克兰派驻维和部队的情况下为欧洲安全提供“后盾”的问题，“在我们有和平协议之前，我不想谈论维和的问题”。

法国总统马克龙和英国首相斯塔默本周先后访美，与特朗普重点讨论实现俄乌和平的方式及美欧在其中扮演何种角色的问题。

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