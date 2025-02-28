人民网北京2月27日电 （记者张杰）27日，印度尼西亚共和国驻华大使馆举办“印度尼西亚最新发展动态”吹风会。60余名中国媒体记者出席了此次会议。此次活动旨在介绍印尼最新发展动态和进一步加强印尼与中国的双边关系。

印度尼西亚驻华大使周浩黎在致辞中感谢了中国媒体对推介印尼、促进两国友谊作出的贡献。他表示：“媒体在加强两国关系中起到了十分重要的作用。我们非常感谢各媒体为增进对印尼的理解所开展的合作。”

印尼驻华大使周浩黎手写致辞，祝愿两国建交75周年。印尼驻华大使馆供图

周浩黎在吹风会上专门阐述了印度尼西亚在新任总统普拉博沃领导下的最新发展动态：“普拉博沃总统致力于带领印尼实现‘黄金印尼2045’愿景。他还强调了通过粮食、能源、数字和国防等领域加强国家安全的重要性。”

据预测，2025年印尼经济增长率将达到5.1%，在全球经济不确定性的大背景下表现出强大的韧性。周浩黎表示，印尼拥有稳定的财政政策和稳健的国内消费，并对多个重要经济领域追加投资。有了经济增长的保障，印尼政府也将推进面向学生的免费营养餐、免费健康检查等各种可持续发展的国民经济战略。

印尼驻华使馆商务处、经济处、移民处和文化处官员还在此次吹风会上具体介绍了两国在贸易、投资、旅游和签证等方面的合作。在贸易领域，2024年，中国仍是印尼的最大贸易伙伴，两国的贸易额近1478亿美元，增长超6%；在投资方面，2024年，中国在印尼的实际投资额达81亿美元、增长了9.4%，中国香港在印尼的投资额达82亿美元；在旅游方面，2024年，中国游客赴印尼旅游的人数达110万人次；在教育和文化领域，中国多所大学都设立了印尼文化中心。印度尼西亚驻华大使馆还鼓励中国的合作伙伴充分利用去年推出的黄金签证项目。该项目为外国投资商长期在印尼生活和投资提供了便利。

周浩黎向媒体介绍印尼最新经济形势。印尼驻华大使馆供图

2025年是中国同印度尼西亚建交75周年，周浩黎还希望两国媒体加强报道两国纪念建交所举办的活动，增进两国的友谊氛围：“借助两国建交75周年的契机，我们希望两国全面战略伙伴关系通过在各领域的互利合作，得到进一步加强。”

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