人民网曼谷2月27日电 （记者杨一）万象消息：老中铁路有限公司26日召开货主座谈会，政府部门和企业负责人面对面座谈，共同谋划做好2025年铁路货运工作。老挝中央贸易与运输便利化委员会、公共工程与运输部、财政部、能矿部、国家经济社会科学研究院等部门的相关负责人和中铁集装箱东盟国际物流公司等22家工矿及物流企业代表50余人参加会议。

会议现场。老中铁路有限公司供图

老中铁路有限公司总经理刘宏通报了中老铁路2024年货运情况及2025年货运工作计划，重点解读铁路运量互保协议、货运运价优惠政策。他说，2024年的货运量在2023年基础上有大幅度增长，今年开年延续了良好态势，截至2月25日，中老铁路磨万段发送货物88.9万吨，同比增加9.1%。

刘宏表示，2025年是中老铁路服务质量提升年、运输效率提质年、安全生产提高年，公司将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，加强与政府部门协调，深化铁路货运改革，主动对接社会运输需求，不断加强货运管理，把服务工作做实做细，努力提升运输能力和服务水平；实施扩能改造，试验提升机车牵引力，动态调整运价策略，优化货场货运装卸组织，动态调整货运价格，打造中老泰马国际专列，释放国际物流黄金大通道更大效应，为企业的发展提供铁路运力支撑，实现互利双赢、共同发展。

与会代表共同研讨了如何解决“铁路集装箱箱型匹配、通关便利化、公路汽运超限、降低物流成本”等问题的措施。

会议呼吁，老挝政府部门发挥政策引导积极作用，动态优化税收政策、减少不必要收费，降低社会物流成本，建立健全依法行政、依法管理、公平公正的铁路货运市场综合管理机制，为企业经营创造良好的市场环境。

（温永华对此文亦有贡献）

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