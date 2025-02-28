人民网迪拜2月27日电 （记者管克江、任皓宇）由国务院新闻办公室组织的中国新疆文化交流团24日至26日访问阿联酋，期间与阿联酋趋势研究与咨询中心、阿联邦国民议会外事委员会（世界穆斯林社区理事会）、阿联酋通讯社进行座谈交流，在迪拜大学举办专题讲座，介绍新疆经济社会发展取得的巨大成就。交流团还与在阿疆籍侨胞进行了座谈。

中国社会科学院学部委员、中国社会科学院边疆研究所所长邢广程表示，新疆是中国领土不可分割的一部分，生活在新疆的各民族是中华民族的组成部分。新中国成立以来特别是新时代以来新疆经济社会事业取得了巨大发展，期待各界友好人士能到新疆走一走、看一看，了解一个真实发展的新疆。

新疆文史馆馆员戢广南表示，新疆各民族和谐共处，共同促进多元一体的中华文化发展。新疆高度重视教育发展，中阿高校智库之间可以开展更多交流合作，增进相互了解。

新疆大学新闻与传播学院副教授吐尔孙·艾拜表示，新疆以铸牢中华民族共同体意识为主线，以中华民族大团结促进经济社会现代化，各族群众的幸福指数不断提高。

新疆宗教人士依木热·吾斯曼介绍了新疆的宗教和谐发展情况。

阿方人士高度评价新疆在经济发展、民族平等、宗教和谐、文化传承等方面取得的成就。阿联邦国民议会外事委员会主席努埃米表示，“希望中国能邀请伊斯兰国家的议员赴新疆亲眼看看新疆的发展变化。”阿联酋趋势研究与咨询中心首席全球官阿瓦德（Awadh Mohamed albreiki, chief global officer）曾到新疆实地走访，他表示：“近年来新疆经济社会发展和民生改善取得了显著成就。新疆拥有巨大发展潜力，未来将实现更大发展。”

中国驻阿联酋大使馆临时代办赵亮、中国驻迪拜总领事欧渤芊分别参加了相关活动。

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