人民网伦敦2月26日电 （记者许立群）当地时间2月23日至27日，首届伦敦电视节在泰晤士河畔举行。中国数十家影视企业集体亮相，携手搭建“中国联合展台”，推出近百部精品力作，成为电视节上一道靓丽风景。

25日进行的“对话中国”国际视听内容合作交流论坛是“中国联合展台”系列活动的重头戏。中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言希望更多的中国影视企业积极参与国际交流合作，把中国优秀传统文化和文化科技融合发展的新成果展示给世界。

在电视节主展区，央视国际、江苏广电国际、成都广电等数十家中国参展机构展示了近百部彰显中华文化底蕴的视听精品，包括中英合拍纪录片《当苏格拉底遇上孔子》、纪录片《大熊猫云川和鑫宝》《茶道尚和》、电视剧《国色芳华》《两京十五日》《子夜归》《苏东坡》、综艺《音乐缘计划》、动漫《凡人修仙传》等全品类作品矩阵，系统展现中国视听产业的创意成果与市场潜力。展区日均接待专业访客逾300人次，多国采购商对参展作品表现出浓厚兴趣。

作为2025年中国视听内容海外推广的开篇之作，“中国联合展台”策划组织了丰富多彩的活动，中国文化的柔性表达贯穿全程，包括主题展台、交流论坛、发布酒会、古装快闪、校园推介等，在文化共鸣中开拓国际合作新维度。

此次“中国联合展台”系列活动由国务院新闻办公室、国家广播电视总局指导、江苏广电国际传播有限公司承办。

伦敦电视节主席露西·史密斯介绍，首届伦敦电视节已吸引来自75个国家和地区的2000余名行业代表，涵盖制作发行机构及采购商全产业链，是一个全新的娱乐交流平台。

(责编：王禹蘅、杨牧)