人民网利雅得2月26日电 （记者任皓宇）当地时间2月26日，中国—沙特企业家圆桌会暨第三届链博会推介会在沙特利雅得成功举行。中国贸促会副会长于健龙、中国驻沙特大使常华、中沙商务理事会主席穆罕穆德·艾尔·阿吉兰等出席活动并致辞。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

于健龙表示，在两国元首战略引领下，中沙关系开启了新时代，双方合作硕果累累。多年来，中沙双方共同推动“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度交融，中沙合作项目已取得显著成效，为两国经济发展注入强劲动力。中国贸促会期待与沙特工商界携手努力，以更大力度促进两国企业合作。

常华表示，今年恰逢中沙建交35周年之际，在两国领导人共同引领下，中沙战略互信持续巩固，务实合作成果丰硕，人文交流顺利开展，多边协作日益密切。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，中国国际供应链促进博览会为中沙企业寻求产业链供应链合作提供了良好平台，欢迎沙特企业赴第三届链博会参展、观展，期待中沙务实合作取得更丰硕的成果。

穆罕穆德·艾尔·阿吉兰表示，沙特“2030愿景”推动经济转型，政府通过简化贸易投资程序、提供激励措施，改善商业环境。沙中商务理事会致力于加强双边投资合作，解决合作障碍，推动工业伙伴关系，提升双边贸易和投资水平。希望两国工商界持续深化贸易投资合作，助力“一带一路”倡议和“2030愿景”目标。

与会嘉宾表示，中沙经贸合作潜力巨大、前景广阔。未来将致力于推动中沙经贸合作提质升级，高质量共建“一带一路”，加强沟通协作，为企业创造更加良好的营商环境，进一步提升贸易便利化水平，降低贸易成本，促进双向投资。沙特企业和机构将积极参与第三届链博会，打造稳定互信的产业链供应链伙伴关系。

此次活动由中国贸促会、沙特商会联合会联合主办，活动期间重点推介第三届链博会。中沙两国企业、机构还积极开展商务洽谈，达成多项签约成果。

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