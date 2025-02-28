人民网约翰内斯堡2月27日电 （刘畅） 25日，为深化与在南中资企业良好银企关系，中国工商银行非洲代表处携手标准银行集团在南非约翰内斯堡举办了2025年新春客户答谢会，中国驻南非大使馆、南非交通部及主要驻南中企负责人等共计120余人应邀出席活动。

中国驻南非大使馆经商处公参刘峪致辞。中国工商银行非洲代表处供图

中国驻南非大使馆经商处公参刘峪对此次活动成功举办表示祝贺，对工行和标银长期以来为在南中企和机构提供优质金融服务表示赞赏。她强调，经贸合作是中南关系的“压舱石”和“助推器”。近年来在两国元首指引下，越来越多的中企正在投资南非、建设南非、造福南非。标行与工行是中非金融合作的典范，两行携手为中非企业搭建紧密合作平台，有力促进了中非经贸合作。希望两行继续密切携手，为助力中非经贸合作高质量发展贡献更多金融力量。

中国工商银行非洲代表处首席代表李立致辞。中国工商银行非洲代表处供图

中国工商银行非洲代表处首席代表李立表示，两行建立以股权为纽带的战略合作关系17年来，已构建了常态化合作机制，“工行+标银”的全方位金融服务品牌已在中非经济走廊深入人心。站在中非合作新起点上，两行将深化各领域合作，探索建设中非金融新型基础设施，加快推进CIPS直参、全球付非洲19国投产等重要工程，为在南及在非中企提供更安全、高效、便捷和低成本的人民币金融服务。

标准银行集团副首席执行官、南非标准银行首席执行官肯尼·费勒致辞。中国工商银行非洲代表处供图

标准银行集团副首席执行官、南非标准银行首席执行官肯尼·费勒（Kenny Fihla）表示，两行携手合作有力促进了南中商贸联系，推动了两国乃至整个非洲的经济增长。标行将抓住中非经贸高质量发展的契机，全面提升人民币服务能力，更好地服务在非中企。欢迎更多中企赴南投资兴业，两行愿意携手推动南中经贸合作提质升级、扩容增效。

参与活动的主要嘉宾与两行人员合影。中国工商银行非洲代表处供图

此次客户答谢活动不仅展现了两行战略合作的卓越成效、密切协作的良好态势和感恩客户的实际行动，也为两行和客户增进了解、互惠共赢、共同成长提供了重要平台。后续，两行将以此次活动为契机，进一步深化与在南中企的密切合作，努力成为陪伴中南企业茁壮成长的“好伙伴”、助力中南经贸高质量发展的“主力军”，为落实“十大伙伴行动”、助力新时期中南经贸往来和投资合作贡献坚强不息的金融力量。

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