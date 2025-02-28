新华社华盛顿2月27日电（记者邓仙来）美国总统特朗普27日在白宫与到访的英国首相斯塔默举行会谈。双方围绕英国等欧洲国家能否收回援助乌克兰资金的问题发生分歧，斯塔默公开反驳特朗普，称英国对乌援助的一大部分是“馈赠”，不会收回。

在双方闭门会谈开始前会见记者时，特朗普针对近日在美俄谈判和美乌矿产协议等问题上他与乌总统泽连斯基发生的口角说，两人彼此“生了一点小气”，因为美国也想像欧洲国家那样从对乌援助中得到点什么。特朗普抱怨说，“你知道，他们（欧洲国家）能通过给（乌克兰）钱收回他们的钱，我们的钱却收不回来”。

斯塔默接过特朗普的话说：“我们也不会全部收回我们的（援乌资金）。我的意思是，（对乌援助的）一大部分是馈赠，是送出去的。有一些是贷款，但事实上主要是馈赠。”

这一场景与法国总统马克龙24日到访白宫时发生的一幕如出一辙。彼时，特朗普与马克龙在白宫椭圆形办公室见记者时提及对乌援助：“欧洲是把钱借给乌克兰，最终他们能收回这笔钱。”话音未落，马克龙伸出一只手拽了拽特朗普手臂，打断他的讲话。“不，事实上，坦率地说，我们付出了。我们支付了（援乌）总额的60%。就像美国一样，包括贷款、担保和（无偿）拨款。”

一段时间以来，特朗普不断抱怨与欧洲国家相比，拜登政府在俄乌冲突期间对乌援助的模式对美国“不公平”。为此，特朗普想利用美乌矿产协议逼迫乌克兰交出本国矿产开采权，从而让美国得到补偿。经过多轮拉锯，美乌双方目前已就矿产协议达成一致，泽连斯基将于28日赴美与特朗普签署协议。

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