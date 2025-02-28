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奥地利将迎来三党联合政府

2025年02月28日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳2月27日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利人民党、社民党和新奥地利党27日宣布就组建三党联合政府达成协议，奥地利将迎来三党联合政府。

　　当天上午，奥地利人民党、社民党和新奥地利党三党党首在国会大厦公布了联合执政协议。根据协议，新内阁将有21名成员。其中，人民党提名总理及5名部长、3名国务秘书人选，社民党提名包括副总理在内的6名部长、3名国务秘书人选，新奥地利党提名2名部长和1名国务秘书人选。此外，新政府将调整预算以避免触发欧盟的财政赤字程序，同时移民政策也将大幅收紧。

　　三党党首表示，已将联合执政协议提交奥地利总统范德贝伦。

　　据当地媒体报道，三党联合执政协议还需在各自党内获得批准，三党将在3月3日前完成审批程序并确定内阁提名人选。预计人民党党首克里斯蒂安·施托克尔将成为新一任奥地利总理，新政府最早可能3月3日宣誓就职。

　　2024年9月29日，奥地利举行国民议会选举，极右翼民粹主义的自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。中右翼人民党位居第二，中左翼社民党排名第三。范德贝伦先后授权时任总理、人民党党首内哈默和自由党党首基克尔组建新政府，但两人组阁均以失败告终。

(责编：崔译戈、张悦)

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