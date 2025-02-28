新华社日内瓦2月27日电（记者王其冰）世界卫生组织总干事谭德塞27日说，猴痘疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

这是在《国际卫生条例（2005）》紧急委员会举行相关会议后，谭德塞接受委员会建议宣布的决定。他同时发布了一系列有关猴痘疫情的修订后临时建议，涉及疫情应对、疫情监控、建立协调机制以及加强相关科研等。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

2022年5月以来，全球100多个国家和地区报告猴痘病例。世界卫生组织同年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，直到2023年5月才解除这一状态。

2024年8月14日，世卫组织再次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织当天发布的公报说，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等此前从未报告过猴痘病例的周边国家。

(责编：崔译戈、张悦)