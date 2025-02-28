新华社北京2月27日电 新闻分析｜美乌矿产协议是否具有经济可行性

新华社记者张毅荣

乌克兰总统泽连斯基定于28日赴美会见美国总统特朗普，并签署乌美矿产协议。国际观察人士认为，乌克兰是重要的矿产资源供应国，乌美签署协议的潜在影响不容低估。但在持续多年的俄乌冲突冲击下，矿产协议实际执行将面临多重障碍，经济可行性仍有待观察。

世界经济论坛网站2024年7月发表的一篇文章说，作为国防、高科技、航空航天和绿色能源等行业所需关键原材料的全球主要供应商，乌克兰拥有的潜力巨大。

文章说，乌克兰是全球十大矿产资源供应国之一，其矿产资源约占全球总量的5%，包括占世界储量7%的钛矿，电池等行业必不可少的锂矿，以及有色金属和稀土等。此外，乌克兰还拥有占全球储量约20%的石墨，泥煤、高岭土等矿产储量也在全球位居前列。

然而，要发掘乌克兰的资源潜力仍面临多重挑战。凯投国际宏观经济咨询公司发布的报告认为，乌克兰大部分矿藏开采在经济层面短期内都不太可行，“如果矿产开发的经济效益仍然不利，大多数预估储量可能仍将留在地下”。

首先是安全问题。俄乌冲突持续的背景下，哪里可以开采、谁来保障安全都是疑问。凯投国际宏观经济咨询公司撰写的报告称，乌克兰不少金属和矿产所在区域饱受冲突破坏。另据英国广播公司报道，受冲突影响，乌克兰不少富含矿产资源的地区埋设了地雷。如果地雷未被清除，那么开采矿产资源就不可能有效推进。

美国北卡罗来纳州立大学供应链管理教授罗布·汉德菲尔德表示，多年冲突后，乌克兰矿场状况变得不明朗，“将产品送往市场的许多道路和物流渠道可能已遭破坏”。英国政治分析师伊恩·普劳德则认为，乌克兰矿产能否开采取决于停火协议，以及“开采这些矿产后多久才能获得回报”。

其次是成本问题。即使安全问题得到解决，乌矿产资源开发所需技术和成本也是协议执行难点。乌克兰矿业咨询公司地质投资集团首席执行官伊琳娜·苏普伦对英国广播公司表示，受开采技术制约，在乌克兰开发这些矿产资源“非常困难且成本高昂”。

即使具备技术条件，能否及时收回成本并盈利也是不少开采企业的顾虑。一些资源具有重要价值，但长期无法收回成本会令企业望而却步。普劳德质疑乌克兰矿产资源开采前景：“如果（乌克兰矿产）如此有价值，为什么这么长时间还没有多少人从中获益呢？”

第三是利益问题。在美方压力下，乌克兰方面同意签署协议，但双方利益分歧没有从根本上化解。

美国波士顿大学商学院金融学教授马克·威廉姆斯表示，矿产协议具体条款仍不清晰。“对于美国矿业公司能否获得准入，或是由乌克兰矿业公司负责开采和供应安排等细节都不明朗。即使达成矿产协议，乌克兰是否有能力和意愿无限期地履行这份合同？”

威廉姆斯认为，美国利用乌克兰面临的困境获得关键矿产资源，证明美国是“机会主义者”，而美国政府似乎已经成为一个“攫取他国资源的机会主义对冲基金”。

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