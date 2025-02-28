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以色列派团赴开罗参加加沙停火谈判

2025年02月28日08:33 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷2月27日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列总理办公室27日发表声明说，以总理内塔尼亚胡已派谈判代表团前往埃及首都开罗，就与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的后续停火安排展开磋商。

以色列外长萨尔当天在记者会上表示，以色列代表团此行意在评估与哈马斯的谈判是否有“共同基础”。以方更倾向于在保持现有军事部署的情况下，延长停火协议第一阶段，而非按协议约定进入第二阶段，即以军全面撤离加沙地带。只要哈马斯释放更多被扣押人员，以色列愿意延长当前阶段。

根据当前协议，停火协议第一阶段将于实行42天后，即3月1日正式结束。

据以色列媒体报道，内塔尼亚胡当天与以国防部长卡茨、外长萨尔等高级官员举行了两轮会议。内塔尼亚胡希望将当前停火协议第一阶段延长至3月1日以后，以争取更多被扣押人员获释。卡茨表示，以色列愿意延长当前协议，以让更多乃至所有被扣押人员获释。他同时强调，实现这一目标的最有效方式仍是“真实可靠的军事威慑”，这也是以方当前的战略核心。

《耶路撒冷邮报》当天援引以色列官员的话说，以色列不会在哈马斯仍掌控加沙地带的情况下撤出加沙地带。

埃及国家新闻局27日在一份声明中说，以色列和卡塔尔代表团当天抵达开罗，继续就加沙地带停火协议进行谈判。美方也派代表参与谈判。

1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。根据停火协议，以色列和哈马斯本应于2月3日开启第二阶段停火谈判，讨论释放以方其余被扣押人员以及以军从加沙地带撤出等事宜。然而，双方并未进行实质性谈判。

(责编：艾雯、张悦)

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