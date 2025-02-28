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泽连斯基：乌美矿产协议仅为“框架” 仍需“安全保障”

2025年02月28日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月27日电　乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基26日说，当前版本的乌美矿产协议不包含乌方关切的“安全保障”具体内容，将仅提供一个“框架”。乌方希望经过与美方磋商，达成一份包含“未来安全保障”条款的新版协议。

2022年2月19日，在德国慕尼黑，乌克兰总统泽连斯基在第58届慕尼黑安全会议（慕安会）上发言。新华社记者逯阳摄

2022年2月19日，在德国慕尼黑，乌克兰总统泽连斯基在第58届慕尼黑安全会议（慕安会）上发言。新华社记者逯阳摄

　　泽连斯基定于28日访问美国。按美国总统唐纳德·特朗普的说法，美乌双方届时将签署矿产协议，确保美国“收回很多钱”。

　　乌方同意签署的一个重要条件是美方提供“安全保障”。对此，特朗普表态说：“我不会提供太多安全保障。我们要让欧洲来做，因为欧洲是他们的邻居。”

　　美国《纽约时报》26日援引乌方官员消息报道，美方一度以“安全保障”远超矿产权利谈判范畴为由，力图从早期版本草案中删除这方面表述。不过，“安全保障”仍含糊写入当前版本，表述为美国“支持乌克兰努力获得为实现持久和平所需的安全保障”，美方没有作具体承诺。

　　泽连斯基26日在乌克兰首都基辅举行的记者会上承认，当前版本协议不包含“安全保障方面具体举措”，称这需要与美国、欧洲共同决定。

这是2024年11月21日在乌克兰首都基辅拍摄的白雪映衬下的第聂伯河和巴顿桥。新华社记者李东旭摄

这是2024年11月21日在乌克兰首都基辅拍摄的白雪映衬下的第聂伯河和巴顿桥。新华社记者李东旭摄

　　泽连斯基说，当前协议仅提供一个框架，乌方希望经过与美方磋商达成一份包含“未来安全保障”内容的新版协议。另外，作为矿产协议的内容之一，乌克兰将无需对美方已提供的援助承担偿债责任。

　　美国有线电视新闻网援引所获文件内容报道，依据当前版本协议，美乌将共同设立“重建投资基金”，乌方将本国石油、天然气、矿产等国有自然资源资产未来收益的50%注入该基金。美国将最大程度地拥有该基金产生的经济利益，将部分收入用于对乌克兰的再投资。该基金将由美国和乌克兰代表管理，具体的管理与运营条款将在协议签署后进一步谈判明确，写入后续协议。

　　特朗普先前声称，自2022年2月乌克兰危机升级以来，上一届美国政府向乌方提供了总计3500亿美元支持。特朗普没有提供相关证据。据密切跟踪俄乌局势的德国智库基尔世界经济研究所数据，美方对乌援助总额为1240亿美元。

　　《华尔街日报》报道，一些行业分析师估计，乌克兰矿产资源合计潜在价值达数以万亿计美元。在美国视为“关键”的50种矿产资源中，乌克兰有22种，其中一部分位于现阶段俄罗斯控制的地区。

　　欧洲联盟2021年与乌克兰就开发乌矿产资源签署一份谅解备忘录。欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶25日表示，欧盟将执行与乌克兰达成的协议。

　　英国首相基尔·斯塔默定于美国东部时间27日到访白宫，与特朗普重点讨论乌克兰问题。斯塔默临行前说：“我们需要的是持久和平，而不是停火，故而需要安全保障。”在他看来，欧洲将承担自身责任，但同样需要美方某种程度的“托底”支撑，否则不能对俄方构成遏制。

　　斯塔默结束访美后，定于3月2日在英国首都伦敦主办一场欧洲多国领导人出席的会议，就美方推动的结束乌克兰危机相关情况协调立场。欧洲多国领导人本月早些时候在法国首都巴黎紧急会商，就是否向乌克兰派遣“维和部队”分歧严重。

　　俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫26日重申，俄方坚决反对欧洲国家向乌克兰派遣所谓“维和部队”。（陈立希）

(责编：崔译戈、张悦)

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