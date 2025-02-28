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中老500千伏联网工程老挝段启动建设

2025年02月28日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社万象2月27日电（记者马淮钊　赵婧怡）中老500千伏联网工程老挝段建设启动仪式26日在老挝首都万象举行，项目建成后将大幅提升中老电力互通互济。

　　老挝总理宋赛和政府官员，中国政府及企业代表等共同参加启动仪式。老挝能矿部部长波赛致辞时说，中老500千伏联网项目是战略性能源项目，将更好支撑老挝经济发展，进一步扩大老挝和中国南方省份电网互联和电力互济。

　　中国驻老挝大使方虹表示，项目是中老两国继中老铁路之后，深化务实合作、共建“一带一路”的又一重大成果。电力作为经济社会发展的“先行官”，是增进民生福祉、促进区域繁荣的关键支撑。要继续落实两党两国领导人达成的重要共识，以中老经济走廊建设为主轴，以电网互联互通持续深化双方能源电力领域合作。

　　中老500千伏联网工程是纳入中老命运共同体行动计划的重大工程项目，计划于2026年竣工投产。届时，中老双向电力互济能力预计达150万千瓦、实现约30亿千瓦时的清洁电力送电规模。

　　据介绍，中老500千伏联网工程老挝段、中国段，分别由老挝国家输电网公司（EDL-T）和中国南方电网公司投资建设。项目将在老挝境内新建1座500千伏变电站，通过1回183.5公里跨境输电线路连接老挝乌多姆赛省纳莫和中国云南省西双版纳，并计划建设2回230千伏线路连接老挝北部主干网，投运后将有效助力老挝向澜湄区域清洁能源互联互通中心发展。

(责编：崔译戈、张悦)

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