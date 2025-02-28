新华社耶路撒冷2月27日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列多家媒体27日报道说，以军将不会在第一阶段停火协议结束时从加沙地带和埃及之间的“费城走廊”撤军。

《以色列时报》报道说，据以色列官员透露，以军“绝不会”撤离“费城走廊”，以避免巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）通过该通道走私武器并重新武装。该官员表示，哈马斯一直利用这一通道偷偷向加沙地带运送武器。

《以色列时报》还说，去年7月，以色列与哈马斯已接近达成停火换人协议，但由于以色列总理内塔尼亚胡提出以军要在“费城走廊”常驻，谈判随即破裂。

《耶路撒冷邮报》报道说，根据当前达成的停火协议，以色列要在停火第42天、即3月2日开始从“费城走廊”撤军，并在停火的第50天、即3月10日前完成全部撤离。

1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。根据停火协议，以色列和哈马斯本应于2月3日开启第二阶段停火谈判，讨论释放以方其余被扣押人员以及以军从加沙地带撤出等事宜。然而，双方并未进行实质性谈判。

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