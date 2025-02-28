新华社利雅得2月26日电（记者王海洲 罗晨）中国智库中阿改革发展研究中心和沙特智库科研与知识交流中心26日在沙特首都利雅得就共建中国学研究所签署合作协议。

本次合作协议是在双方原有“学术合作谅解备忘录”基础上的新增补充协议。根据协议，双方将在沙特智库科研与知识交流中心设立中国学研究所，包括但不限于提供书籍等文献资料、派驻访问学者、共同举办学术会议、共同开展相关研究、分享最新成果等。双方还决定，支持在双方机构所在地互设分部或代表机构，互派相关人员驻所开展研究和交流。

中阿改革发展研究中心理事长、上海外国语大学党委书记尹冬梅表示，沙特2019年将中文教育纳入国民教育体系，为中沙两国打造语言文化合作新亮点、实现深度融合带来重大战略机遇。在此基础上，双方应进一步挖掘中文教育的就业和深造前景，大力推进中文专业基础上的沙特当代中国研究。

科研与知识交流中心主席叶海亚·本·朱奈德说，沙中双方在沙特共建中国学研究所是一项开创性的事业，对深化双方彼此认知将发挥巨大的推动作用。“沙中政治经济关系发展良好，两国文化交流方面有很大的提升空间。”叶海亚表示，未来将与中阿改革发展研究中心等中方合作伙伴加强合作，培养中国学本科和硕士生，切实推动两国人文交流不断取得新成绩。

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