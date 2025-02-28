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美月球着陆器“雅典娜”发射升空 开启探月之旅

2025年02月28日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社洛杉矶2月26日电  （记者谭晶晶）美国“直觉机器”公司研发的月球着陆器“雅典娜”26日从美国佛罗里达州发射升空，开启落月探测任务。

　　据美国航天局介绍，美国东部时间26日19时16分许（北京时间27日8时16分许），“雅典娜”着陆器搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。美航天局随后确认该着陆器与火箭分离，前者进入预定轨道，继续飞向月球。大约飞行一周后，这一着陆器预计于3月6日在月球南极附近的陨石坑着陆。

　　据介绍，“雅典娜”着陆器携带美航天局多种科技设备仪器，包括钻探设备和质谱仪、激光反向反射器阵列等。执行任务期间，该着陆器将在月球表面测试通信系统，并部署可在月面跳跃的无人机。

　　美国航天局表示，此次任务旨在进一步加深对月球环境的了解，推动月球资源利用技术的发展，为未来的载人登月任务奠定基础。

　　当天，美国航天局的另一个探测器——“月球开拓者”号飞行器，此次与“雅典娜”着陆器同由一枚火箭发射升空，将进入月球轨道，探测并绘制月球水资源分布情况。

　　“雅典娜”着陆器是“直觉机器”公司发射的第二个月球着陆探测器。去年2月15日，该公司首个月球着陆器“奥德修斯”发射升空，22日在月球着陆。这是自1972年美国阿波罗17号登月任务结束后美国航天器首次落月。“奥德修斯”着陆器在降落到月面时侧翻，导致供电和通信能力受限，任务提前终结。但该着陆器仍从月球表面发回大量科学数据。

　　美国“直觉机器”公司是美国航天局“月球商业运载服务计划”下月球着陆器承包商之一。该计划旨在向月面运送科学实验设备和货物，为“阿耳忒弥斯”登月计划奠定基础。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月28日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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