本报记者 徐 馨

在线平台德国太空创新中心近日正式启动。该中心由德国航空航天中心下属德国航天局负责运营，旨在调动各方力量，激发德国航天技术应用与服务领域创新发展，增强德国在太空商业领域的创新力、竞争力和安全性。作为德国《2023航天战略》中13个航天关键项目之一，这一中心将助推德国航天产业商业化发展。

当前，全球太空应用市场逐渐壮大。从导航系统、天气预报、互联网通信到隐形牙套、智能手机的相机传感器，人们的日常生活都离不开太空科技应用。数据显示，到2040年，全球太空应用市场规模将达1.25万亿欧元，年均增速将达7.4%。德国工业联合会的一项数据表明，德国76%的航天领域商业公司拥有来自智慧农业、自动驾驶、物联网、人工智能基础设施建设等领域的客户，且比例还在上升。德国工业联合会主席鲁斯沃姆表示，太空技术的商业化及其与传统经济的融合，对促进一国经济社会发展意义重大，如卫星数据就普遍服务于众多行业。

太空创新中心以“共同塑造德国航天未来”为使命，可为有需求的企业或潜在创业者提供机器人技术、5G、6G、物联网、量子通信等领域的专业技术支持；帮助企业向德国航天局申请融资帮扶及创业咨询服务；提供有关太空领域监管法规，如太空法、卫星数据安全法的解读服务；有针对性地推动重点项目发展等。

对于初创企业及中小型企业而言，融资孵化关乎企业生存和发展。德国太空创新中心同欧洲空间局在德设立的5个商务孵化中心开展合作，为符合条件的初创企业提供最长2年的资助。对处于成长期并有较大外部风险投资需求的年轻航天公司，创新中心可提供与欧洲空间局商务加速器的对接渠道，每年最多8家德国企业可以获得资助。德国太空创新中心还致力于帮助感兴趣的企业参与欧盟委员会“太空运作与服务”试点任务。德国航天局局长佩尔泽表示，太空技术的商业化是大势所趋，太空创新中心有望为德国航天初创企业、中小型企业创造更高的经济附加值。

（本报柏林2月27日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 15 版）

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