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几维鸟，新西兰的一张名片（环球走笔）

陈效卫
2025年02月28日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　在新西兰，经常听到当地人说“我是一只几维鸟（Kiwi）”，意即“我是新西兰人”。这不仅因为几维鸟是新西兰的国鸟，也因为在新西兰人的心中，几维鸟象征着善良、质朴和友好。

　　几维鸟是新西兰特有物种，学名是鹬鸵，身材短粗，喙长而尖，因叫声似“几维”而得名。几维鸟是无翼鸟，不会飞行。在新西兰原住民毛利人的传说中，几维鸟是为保护树木免受陆生动物的侵害才失去翅膀的。因此在新西兰文化中，几维鸟也象征牺牲和奉献精神。几维鸟的故事代代相传，被新西兰人写入寓言、歌曲和电影剧本中，成为新西兰多元文化的一部分。

　　几维鸟性情温顺，亲切、可爱，这是新西兰人喜欢自称“几维鸟”的重要原因。新西兰位于太平洋西南部，与其他国家相距遥远，自1907年独立以来保持了100多年的和平。新西兰自然条件得天独厚，被称为“蓝天下的牧场”。优越的地理和自然条件，培养了新西兰人平和的心态。

　　在人类涉足前，新西兰所在的岛屿曾是鸟类和植物的王国。当地人认为，“在新西兰，人不是土地的主人，不是人类拥有土地，而是土地拥有人类。”新西兰人对几维鸟的珍视与爱护，也投射在他们倡导人与自然和谐相处的生态观念和环保措施上。早在1878年，新西兰即制定了动物保护法。遵循“人类的禁区就是生物的乐园”法则，新西兰将国土面积的约30%划为了保护区和生态区。

　　几维鸟的保育工作主要由新西兰政府负责，包括设立保护区、成立相关机构和组织，发布关于几维鸟的保育计划等。在新西兰，“不是几维鸟在穿越马路，而是马路穿越了几维鸟的家园”的环保理念颇具代表性。行驶在公路上，经常可以看见画着几维鸟带领幼鸟过斑马线的警示牌，牌子上以几维鸟的口吻写道：“夜间慢行，帮助我们安全回家。”

　　几维鸟也是新西兰人国家认同感、归属感的一种标识。20世纪初，原产于中国的猕猴桃被引种到新西兰，因其毛茸茸的外形与几维鸟颇为相似，新西兰人便称之为几维果。在新西兰的钱币、邮票以及不少机构和组织的徽标上，都有几维鸟的形象。新西兰商店出售的本地商品也打上有几维鸟图案的铭牌，代表“新西兰制造”。一些官方机构和国有企业将“几维”纳入名称中。甚至政府的官方新闻稿中有时也用“几维鸟”来指代新西兰人。

　　几维鸟作为新西兰的一张名片，已成为其国家形象的重要组成部分。细细品味，“我是一只几维鸟”，既体现了新西兰人的热情友好，也道出了新西兰人对国家文化的自豪之情。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月28日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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