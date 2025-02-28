秘鲁、柬埔寨、伊拉克加大文物追索力度——

本报记者 时元皓 张矜若 黄培昭

文物是一个国家文化遗产中不可分割的重要组成部分，它们承载着丰富的信息，对于文化的传承和发展意义重大。让流失文物归还到原属国，是对历史和文明的尊重，能够帮助该国更好地研究和了解自己的历史文化，丰富和完善历史叙事，增强民族情感和文化自信。

近年来，秘鲁、柬埔寨、伊拉克等国加大流失文物追索力度，通过成立专门机构、广泛动员各界力量、加强国际合作和外交谈判等方式，促成多批次文物踏上回家之路。

秘鲁文化部文化遗产保护司司长——

打造严密的文物追索网络，让更多文物得以回归的努力成效显著

秘鲁文化部近日举行交接仪式，接收了德国、阿根廷、奥地利、加拿大和美国归还的共计552件文物，其中大部分为西班牙殖民时期之前的文物，包括陶瓷、纺织品等。秘鲁文化部文化遗产保护司司长费尔南多·马里诺在仪式上表示，自2023年起，秘鲁已有5256件文物被成功归还，归还的频率正在增加，“这表明秘鲁多部门通力合作，打造严密的文物追索网络，让更多文物得以回归的努力成效显著”。

2021年，秘鲁文化部联合外交部、国家档案馆、国家海关和税务总局等多机构成立了文化遗产保护和文物追索国家委员会，负责协调统筹相关工作。另据秘鲁文化部文化遗产保护司追索处负责人伊芙琳·森图里昂介绍，文化部和外交部还设立了一个专门团队负责监控文物拍卖及线上销售网站，设置了实时警报系统，一经发现海外流失文物就立即与文物所在国相关机构联系或与资产持有者谈判，力求实现文物回归。数据显示，自2019年以来，秘鲁文化部和外交部已合作追回了超过1万件海外流失文物。

秘鲁与多国政府机构签署双边协议，共同打击非法文物贩运和售卖。2024年1月，在阿根廷海关协助下，一本出版于1782年的秘鲁图书被追回。2024年8月，意大利保护文化遗产宪兵部队帮助追回了17件秘鲁陶瓷文物，其中13件因非法贩卖而被查获，4件通过互联网拍卖被追回。2023年12月，美国已故考古学家约翰·罗威的女儿表示愿意归还曾经带到美国研究的秘鲁文物。经秘鲁外交部驻外机构的沟通协调，这批文物最终得以回归秘鲁。

2021年，秘鲁文化部上线以“归还的文化遗产：我们的文化身份资产”为主题的虚拟博物馆，集中展示近年来回归文物的三维画面以及文物追索背后的故事，并通过游戏形式帮助观众了解文物追索和抵制非法贩运的知识。秘鲁文化部希望借此提高民众对文物追索工作的认识，树立起文物保护的正确观念。

秘鲁还积极采取措施防止文物外流。今年1月，秘鲁文化部称已提交一项刑法修正案，提议对涉及非法贩运文物的行为加大处罚力度。秘鲁文化部在卡亚俄港口、利马豪尔赫·查韦斯国际机场以及与邻国的多个陆路边境点设置了专门的核查组，防止文物非法贩运。数据显示，2019年至2024年4月，这一机制成功阻止了1470件秘鲁文物外流。

柬埔寨文化部部长——

每一件文物的回归，都让我们与本国历史、民族身份和祖先变得更加紧密相连

2024年8月，柬埔寨政府在金边和平大厦举行隆重仪式，欢迎70件流失海外的高棉文物回家。这些文物中，包括14件由美国大都会艺术博物馆归还的珍贵艺术品，以及56件来自美国私人收藏家的文物。柬埔寨首相洪玛奈表示，这些文物不仅是高棉文化的精华所在，也是柬埔寨悠久历史和丰富艺术的象征。

20世纪70年代至90年代，柬埔寨经历长期的战争和动乱，许多文化遗址和古迹遭到破坏和抢劫。据统计，20年间，该国超过4000座寺庙遭到洗劫。许多文物被盗掘后，通过复杂的走私网络流入国际市场。美国律师布拉德·戈登将柬埔寨这20年的文物丢失称为“历史上最大规模的艺术盗窃”。

为追索流失文物，柬埔寨政府专门组建了一个文物追索专家团队，成员来自柬埔寨、联合国教科文组织和法国远东学院。该团队负责搜寻流失文物尤其是寺庙神像的原始位置、失窃时间等重要证据，并证明流失在海外的石像和柬埔寨境内原始基座之间的关系，以此提供考古证据。根据相关协议，柬埔寨政府在与美国博物馆和私人收藏者的谈判以及法律诉讼中作出不懈努力，成功追索多件文物。

据报道，从1996年到2024年7月，共有1098件高棉艺术品回归柬埔寨。例如，2022年8月，美国向柬埔寨归还30件被掠夺的文物，以佛教和印度教雕像为主；2023年，美国丹佛美术馆向柬埔寨归还4件珍贵文物，3件是7世纪至12世纪的高棉雕像，1件是公元前3世纪至公元1世纪的东山青铜钟。美国史密森尼学会还与柬埔寨政府签署备忘录，旨在加强美国和柬埔寨在文物保护和打击柬埔寨文物非法贩运方面的合作，美方将帮助柬埔寨培训文物保护领域人才。

2022年，柬埔寨作为东盟主席国，积极推动东盟国家对非法文物交易的协作监管，并在柬埔寨暹粒举行东盟文化财产保护会议，吸引了包括中国、美国、尼日利亚等18个国家代表参加。柬埔寨文化部部长彭萨格娜在会议上表示：“每一件文物的回归，都让我们与本国历史、民族身份和祖先变得更加紧密相连。未来，柬埔寨计划与英国、泰国等更多国家展开谈判，继续推动文物回归国际合作。”

伊拉克《晨报》评论——

文物的回归不仅弥合了历史的断裂，还让年轻一代重新认识自身的文化根源，增强民族认同感

伊拉克是两河文明发源地。走进位于首都巴格达的伊拉克博物馆，人们可以观赏苏美尔、阿卡德、巴比伦、亚述等两河流域文明的大量文物。由于数次战争和动乱，伊拉克大量珍贵文物被盗掘并流失海外。2003年，美国入侵伊拉克。美方无视联合国教科文组织1954年通过的《武装冲突情况下保护文化财产公约》中的相关规定，导致伊拉克博物馆在战火中惨遭洗劫，馆内至少1.5万件登记在册的珍贵文物流失。

近年来，随着国内局势稳定，伊拉克政府不断加大文物追索力度。2021年至2024年，伊拉克追回了约2.4万件海外流失文物，包括距今约4000年的泥板文书、古巴比伦时期的石碑及阿卡德时代的精美雕刻等。在2021年伊拉克从美国追回的1.7万件文物中，有大量楔形文字泥板，为研究古代两河流域历史提供了重要资料，其中包括一块约3500年前用楔形文字雕刻在泥板上的《吉尔伽美什》史诗残片，这一文物被视为伊拉克文明传承的重要象征。2023年，伊拉克从英国追回了约6000件文物，这些文物被英国“借走用于科学研究”一个世纪之久，其中许多泥板记载了世界上最早的数学、天文和医学知识，充分展现了古代美索不达米亚人的智慧与创造力。不久前，伊拉克博物馆举行仪式接收了一批从日本和瑞士追回的37件文物，其中包括一尊可追溯至公元前8世纪亚述文明时期的太阳神雕像。

为从海外追回文物，伊拉克与联合国教科文组织、国际刑警组织等机构协作，通过国际法和跨国协议追踪文物去向，同时通过外交谈判与文物所在国展开对话，为文物归还赢得法律支持。伊拉克修订了国内的文物保护法律，专门成立文物追索委员会，集中力量追查文物流向。伊拉克政府还广泛动员民间力量，通过奖励机制鼓励公众和非政府组织提供文物线索，提升全社会对文物保护的关注度。

伊拉克《晨报》评论称，追回流失文物不仅是法律和外交的胜利，也是伊拉克国家重建复兴的象征，“文物的回归不仅弥合了历史的断裂，还让年轻一代重新认识自身的文化根源，增强民族认同感。每一件文物的归来，都是对过去的致敬，也是对未来的期许”。

（本报亚太中心分社实习生朱潇逸对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)