本报柏林2月27日电 （记者徐馨）日内瓦消息：联合国人权理事会第五十八届会议27日就人权高专巴勒斯坦被占领土人权状况报告举行对话。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭出席并发言，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，呼吁国际社会为推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决作出努力。

陈旭表示，中方对巴勒斯坦被占领土，特别是加沙地区人权状况和严峻的人道局势深表关切。我们对当事方达成停火协议表示欢迎。当务之急是持续有效落实停火协议，并建设性地推进后续谈判。占领方应切实履行国际法义务，尊重和保护巴勒斯坦民众人权，保障流离失所者安全返回家园。

陈旭指出，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一出路。加沙是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。中方坚定支持巴勒斯坦人民的民族合法权利，认为“巴人治巴”是加沙战后治理应遵循的原则，反对针对加沙民众的强制迁移。中方呼吁各方重视阿拉伯国家特别是巴勒斯坦的愿望和诉求，为缓解巴勒斯坦被占领土的人道危机，推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决作出努力。

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 03 版）

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