本报记者 时元皓

玛瑞蒂光伏项目全景。

霍翔远摄

中巴双方员工在玛瑞蒂光伏项目升压站的主控室内查看设备运行情况。

本报记者 时元皓摄

从巴西东北部塞阿拉州的北茹阿泽鲁市驱车向东行驶约1个小时，路边出现一个写着“玛瑞蒂市到了”的标识牌，上面画着几片太阳能光伏板。这个人口仅4万的小城，因为中国企业投资建设的光伏项目发生了巨大改变。

玛瑞蒂市郊区，由9个光伏园区组成的光伏群在约16平方公里的土地上铺展开来。这是由中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）投资建设的玛瑞蒂光伏项目，总装机容量425兆瓦。近日，经巴西国家电力调度中心批准，玛瑞蒂光伏项目实现了全容量并网发电。

“建设光伏项目与农业种植有许多相似之处，两者都是对太阳能的利用。前期平整土地、安装光伏板、建设升压站、铺设电缆等工作就像是在耕耘播种，最后并入巴西电网则是收获的时刻。”玛瑞蒂光伏项目经理周琦告诉记者，今年春节期间，项目部30多名中方员工都在为并网工作做最后冲刺，数百名巴方员工也在一线忙碌着。

“我在中国学习过两年，清楚地知道与家人共度新春对中国人的重要性。”项目商务协调员维克多·萨莱斯说，“我的中国同事们令人钦佩。因为项目需要，他们坚守在岗位上，这体现了他们对项目的承诺。”

2023年3月开工建设以来，玛瑞蒂光伏项目给当地带来了可喜的变化。城市街道上，新开的大型超市顾客盈门，路边的餐馆总是不缺食客，各式各样的店铺林立。“两年前刚到这里时，开门营业的餐馆没有几家。”项目投资方、中国电建巴西盈毕德公司副总经理刁延华告诉记者，建设高峰期，项目为当地带来超过2000个就业岗位，城市商业和经济发展也拥有了动力。

对很多当地人来说，项目建设意味着他们不用外出找工作。曾在项目上工作的当地居民若泽·德莫赖斯对记者表示，之前本地缺少工作机会，很多人会到巴西南部从事割甘蔗、摘苹果等工作。现在，当地居民在项目上就能找到工作。项目行政经理乔尔索·瓦斯康塞洛斯说，项目超过80%的员工从本市招聘，很多人接受专业培训并积累了相关工作经验，“他们以后即使离开了项目，也能找到不错的工作”。

“可再生能源非常重要。通过玛瑞蒂光伏项目，我们获得了相关投资和技术，劳动力也得到培训，整个城市都受益匪浅。”玛瑞蒂市市长若昂·富尔塔多对记者说，截至目前，项目为该市带来了约1800万雷亚尔（1雷亚尔约合1.26元人民币）的财政收入，与中国企业的合作“造福了我们这里的一代人”，项目产生的清洁能源也将为整个巴西的绿色发展贡献力量。

（本报巴西玛瑞蒂电）

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)