——访埃及外交部前副部长助理阿布马格德

本报记者 黄培昭

“当前国际形势复杂多变，非中携手构建新时代全天候非中命运共同体格外重要。非洲和中国是风雨同舟的伙伴。非中合作前景广阔，充满机遇。”埃及外交部前副部长助理、埃及外交事务委员会委员马吉德·雷法特·阿布马格德日前在接受本报记者采访时表示。

2024年是中非关系蓬勃发展的一年，中非合作论坛北京峰会成功召开。“中非合作论坛北京峰会取得了丰硕成果，进一步丰富了非中传统友好关系内涵。中国与53个非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖，与非洲的整体关系提升为新时代全天候非中命运共同体，不仅为非中合作注入了新动能，也为世界和平与发展带来了新希望。”阿布马格德说。

中方提出中非要携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化。对此，阿布马格德表示：“这些主张得到非洲领导人的广泛认可，形成了非中双方的政治共识，深化了对现代化规律的认识，为推动世界现代化注入强大动力。”

当前，中国正在全面推进中国式现代化，不断以中国新发展为世界提供新机遇。阿布马格德说：“中国的发展经验对我们有重要借鉴意义，我们期待埃中两国能够在治国理政、经济发展等方面开展更深入交流与合作。”

2024年3月，在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行的中非智库论坛会议上，中非50国学者联合发表了“中非达累斯萨拉姆共识”，针对当前全球面临的重大问题和挑战提出解决思路和方案。同年8月27日，习近平主席复信非洲50国学者，鼓励他们继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供智力支持。阿布马格德是联名致信者之一。他表示：“习近平主席的复信不仅是对非洲学者和外交官努力的高度肯定，更充分体现了中国领导人对非中关系的高度重视。”

在阿布马格德看来，2024年中非合作论坛北京峰会为非中下一步合作明确了方向。中方提出中非携手推进现代化十大伙伴行动，涵盖了文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑等领域。他表示：“非中合作将推动非洲国家现代化进程，也会为全球发展作出贡献。我们将继续努力，推动非中深化各领域合作，共同谱写更加辉煌的新篇章。”

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 03 版）

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