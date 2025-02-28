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开放，让各方锚定中国机遇（和音）

——坚定做“赋能型大国”③

2025年02月28日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　开放赋予中国式现代化更为宽广的视野，拓展了中国式现代化的发展空间，也是中国为世界现代化赋能的重要途径

　　

　　近日，中国发布《2025年稳外资行动方案》，从有序扩大自主开放、提高投资促进水平、增强开放平台效能、加大服务保障力度4个方面提出20条有力措施。国际社会普遍认为，这释放了中国进一步扩大高水平开放的积极信号，展现中国以共享机遇、共谋发展为世界赋能的诚意与担当。

　　对外开放是中国的基本国策，开放是中国式现代化的鲜明标识。在中国，开放不仅是深入人心的政策理念，更是内涵丰富的宏阔实践。开放赋予中国式现代化更为宽广的视野，拓展了中国式现代化的发展空间。从改革开放初期设立经济特区，到新时代建设自由贸易试验区、推动共建“一带一路”等重大举措，每一项重大决策都是以开放为决策前提，顺应经济全球化大势，引领开放合作潮流。开放为中国式现代化注入强大动能，中国式现代化成就进一步提升了中国开放能力。

　　新时代以来，中国实施更加积极的开放政策，对外开放取得历史性成就、发生历史性变革，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。英国品牌评估咨询公司日前发布的《2025年全球软实力指数》报告显示，中国在“国内营商及与中国开展贸易的便利程度”和“未来增长潜力”两项指标上，已连续4年位居全球榜首。实践证明，开放是国家繁荣发展的必由之路，是实现中国式现代化的必由之路，也是中国为世界现代化赋能的重要途径。

　　在不断扩大开放中，中国经济与世界经济深度融合，中国成为全球经济增长的主要引擎。过去5年，中国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，是全球经济发展的最大增长源。国际货币基金组织的研究表明，中国经济增长对世界其他地区产生积极的溢出效应，中国经济每增长1个百分点，将使其他经济体的产出水平平均提高0.3个百分点。

　　中国市场容量大、层次多，潜力巨大，这是众多跨国企业锚定中国机遇的信心所在。特斯拉在美国之外的首座储能超级工厂在上海正式投产，西门子医疗在深圳建设高端医疗设备研发制造基地，国际餐饮巨头百胜中国计划到2026年将在华门店数扩展至2万家……中国坚持扩大高水平对外开放，让中国大市场成为世界大机遇。2024年12月1日起，中国给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，带动当月自相关国家进口增长18.1%，助力更多经济体更好融入国际市场。如今，中国已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国外贸“朋友圈”越来越大，因为开放的中国能够为各国发展赋能。

　　中国的高水平开放，更是发展理念、制度规则和公共产品的共享。面对甚嚣尘上的单边主义、保护主义，中国坚定做开放的大国，以自身开放促进全球开放合作的步伐坚定不移，推动构建开放型世界经济的行动始终不变。共建“一带一路”倡议这一国际公共产品，诞生于新时代中国扩大开放的浪潮中，促进了共建国家开放合作、共同发展，被誉为带来了“新型经济全球化”。在扩大高水平对外开放中，中国不仅与各国共享发展红利，也积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体。从设施联通、贸易畅通、资金融通到政策沟通、民心相通，中国将开放发展、合作共赢理念传播至更多国家，帮助广大发展中国家实现共同发展，以普惠包容的经济全球化支撑平等有序的世界多极化。

　　只有开放的中国，才能成为现代化的中国。中国奉行双赢、多赢、共赢的理念，将以开放为桥梁，以共享为纽带，为全球发展注入强劲动能，在开放合作中共筑繁荣未来。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月28日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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