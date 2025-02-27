新华社北京2月27日电（记者唐诗凝、谢希瑶）针对美国贸易代表办公室提议对进入美国港口的中国制造船舶收费，商务部新闻发言人何亚东27日回应称，中方反复申明，美301调查是典型的单边主义和保护主义做法，严重违反世贸组织规则，中方对此强烈不满，坚决反对。

在当天召开的商务部例行新闻发布会上，何亚东表示，若美方执意征收港口费，将推高全球海运成本，扰乱全球产供链稳定，还将增加美国内通胀压力，削弱美国商品全球竞争力，损害美消费者和企业利益，对美自身经济和就业造成多重“反噬”。中方敦促美方尊重事实和多边规则，不要一错再错。中方将密切关注美方动向，并采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。

当天还有记者问，美国近日宣布对进口铜展开调查，此举可能导致新关税。作为该决定的一部分，一名白宫官员表示，中国正利用国家补贴和过剩产能来破坏竞争，并控制全球铜生产。请问中国商务部对此有何评价？

何亚东表示，中方注意到美方发起进口铜232调查的决定。美方此次调查是以“国家安全”为名实施的单边主义、保护主义行为。世贸专家组早在2022年就裁定美232关税措施违反世贸规则，但美方近期不仅恢复征收钢铝232关税，还一意孤行发起新的232调查，这将进一步破坏以规则为基础的多边贸易体制，扰乱全球产供链的稳定。

“事实上，中国是精炼铜的净进口国，仅出口少量铜材产品。所谓中国利用补贴和过剩产能破坏竞争的指控完全站不住脚。我们敦促美方尽快撤销此次调查。如果美方最终执意采取加征关税等限制性措施，中方将坚决采取必要措施，维护自身合法权益。”何亚东说。

在回应有关中美双方最新交流情况的记者提问时，何亚东说，中国商务部和美方对口部门一直保持沟通。中方坚决反对美方单边关税措施，坚定维护自身合法正当权益，也愿通过对话协商来解决问题。

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