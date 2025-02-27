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美国与欧盟外交主官会晤因“日程问题”取消

2025年02月27日17:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月27日电　欧洲联盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯26日起访问美国，原定当天与美国务卿马尔科·鲁比奥举行的会晤，却因“日程问题”突然被取消。

2月24日，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在比利时布鲁塞尔出席新闻发布会。新华社记者赵丁喆摄

2月24日，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在比利时布鲁塞尔出席新闻发布会。新华社记者赵丁喆摄

　　美国和欧盟官员都表示取消会晤只因日程冲突。卡拉斯的发言人强调，两人本月中旬在德国举行的慕尼黑安全会议期间已举行会晤。

　　然而，一些欧洲国家官员告诉美联社记者，取消会晤让卡拉斯猝不及防。她24日还预期与鲁比奥谈论关乎双方利益的议题，如乌克兰危机和跨大西洋伙伴关系。

　　一名不愿公开姓名的美国高级别官员说，取消会晤缘于“无法避免的日程冲突”。但美联社注意到，这场会晤实际从未列入鲁比奥的公开日程安排，他26日出席总统唐纳德·特朗普上任以来首次内阁会议。

　　卡拉斯26日开始对美国进行为期两天访问。据法新社报道，虽然没见成鲁比奥，她仍打算与美国国会参众两院议员会谈。

　　美联社评论说，美国与欧盟关系当下趋紧，主要因素包括美国政府威胁对欧盟征收更多关税，以及美方要求欧洲就乌克兰等关乎其安全的议题承担更多责任。法新社解读，欧盟迄今在与特朗普政府建立联系方面遭遇困难，而欧盟又希望能坐到解决乌克兰危机的谈判桌前。

　　特朗普26日说，美方已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布。他还称，欧盟的诞生就是为了“搞砸”美国。（海洋）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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