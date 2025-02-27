新华社开罗2月27日电（记者张猛）喀土穆消息：联合国世界粮食计划署（世粮署）26日说，由于苏丹西部北达尔富尔州扎姆扎姆难民营的武装冲突加剧，世粮署被迫暂停向该难民营提供必需的粮食和营养援助。

世粮署当天发表声明说，过去两周，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在扎姆扎姆难民营的战斗愈演愈烈。出于安全原因，世粮署及其合作伙伴只能撤离难民营。自2024年8月联合国报告该难民营出现饥荒以来，仅有一支世粮署的援助物资运输车队成功抵达当地。今年2月，扎姆扎姆难民营的中央市场遭炮击摧毁，使得当地居民更难获取食物和其他基本物资。

世粮署东非地区主管兼苏丹事务代理主任洛朗·布凯拉在声明中呼吁冲突双方停止交火并向人道主义组织提供安全保障，以便恢复援助工作。

世粮署称，目前，苏丹27个地区的200万人正在经历或濒临饥荒，每月定期提供粮食援助是遏制当地饥荒的唯一方法。

扎姆扎姆难民营靠近北达尔富尔州首府法希尔市，是苏丹最大的难民营之一，现有大约50万人，主要是苏丹冲突导致的境内难民。2024年12月以来，苏丹快速支援部队多次对该难民营发动袭击。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1200万人流离失所。

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