人民网开普敦2月27日电 （记者戴楷然）26日，由亚洲基础设施投资银行、法国开发署、南部非洲开发银行共同主办的第5届“共同金融”峰会在南非开普敦开幕。

开幕式上，联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，国际金融机构应加强对发展中国家及欠发达国家的投资力度，增强其应对风险的能力。

亚洲基础设施投资银行行长金立群表示，基础设施领域的投资能促进发展，作为多边开发机构，亚投行愿加强与非洲伙伴在基础设施领域的合作。

南部非洲开发银行行长博图麦罗·摩萨克（Boitumelo Mosako）表示，地缘冲突、气候变化等使非洲大陆在实现可持续发展目标方面面临挑战，公共开发银行应在投融资领域加强协作，帮助非洲大陆提升自主发展能力。

本届峰会为期3天，主题为“加强基础设施和金融体系建设，促进公正和可持续增长”。峰会汇聚来自公共开发银行、政府、金融部门、民间社会和媒体等各领域近2500名代表，旨在通过促进深入对话，建立一个更具包容性和可持续性的全球金融架构。

第5届“共同金融”峰会在南非开普敦国际会议中心开幕。图为与会嘉宾正在交谈。人民网记者 戴楷然摄

第5届“共同金融”峰会在南非开普敦国际会议中心开幕。图为会场一景。人民网记者 戴楷然摄

第5届“共同金融”峰会在南非开普敦国际会议中心开幕。图为峰会开幕式现场。人民网记者 戴楷然摄

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