美国总统特朗普26日举行其第二任期内首次内阁会议。开场时，特朗普列举上任一个多月以来的“政绩”并回答提问，内容涵盖联邦政府效率部推动的裁员工作进展以及旨在结束俄乌冲突的谈判。

力挺马斯克

非内阁成员埃隆·马斯克也在这次内阁会议现场，身着印有“技术支持”字样的T恤，头戴印有“让美国再次伟大”字样的棒球帽。

美国媒体说，马斯克时不时充当“C位”角色。特朗普开场讲话后，马斯克第一个发言，为联邦政府效率部近来引发争议的举措辩护。

马斯克说，政府效率部的目标是削减财政赤字，如果不削减，美国“将走向破产”。“这就是我来这儿的原因……为此我饱受批评，还收到不少死亡威胁。”

马斯克获特朗普授意，推进联邦政府大裁员，迄今已裁员逾两万人，并向逾7万人提供“买断”计划。近日，他限期联邦雇员提交工作周报，却遭多个部门“无视”。24日，马斯克再提工作周报要求，并警告再不汇报就下岗。

当一名记者问马斯克是否有内阁成员对此不满时，特朗普打断了他们。“有人对埃隆（马斯克）不满意吗？”特朗普问内阁成员。不少人开始笑。特朗普接着说：“谁不满意，谁就出去……他们都非常尊重埃隆（马斯克）和他做的事。”现场掌声响起。

乌“安全保障”由欧洲提供

特朗普当天证实，乌克兰总统泽连斯基28日要来美签署美乌矿产协议。按照乌方说法，最新版协议草案删除原版中不利于乌方的条款，但没有明确提及美国对乌“安全保障”。

有关乌克兰反复要求的“安全保障”，特朗普说：“我不会提供太多的安全保障……我们要让欧洲来做这件事，因为欧洲就在乌克兰隔壁，但我们会确保一切顺利进行。”

特朗普随后表示，美乌矿产协议对乌克兰而言将成为“自动的安全保障”，因为美方人员会前往乌克兰境内开展工作。

普京必须作出让步

在被问及俄乌冲突谈判中俄总统普京是否必须作出让步时，特朗普说：“对，他会的。他将不得不作出让步。”

据美国广播公司新闻网站报道，这是特朗普首次暗示普京可能也得有所让步，但他并没有详细说明是怎样的让步。

当被追问普京将不得不作出哪些让步时，特朗普扯开话题，称乌克兰“别惦记”加入北约这件事。

将对欧盟征收25%关税

特朗普上任后挥舞关税大棒。他26日还对媒体说，美方已决定对欧盟征收25%关税，适用于汽车和其他各种商品，并将“很快”宣布。

特朗普还称，欧盟“占美国便宜”，以各种理由“拒绝接受美国的汽车和农产品”，美国和欧盟之间有大约“3000亿美元”的贸易逆差。

美国政治新闻网站《政治报》此前报道指出，美欧贸易逆差并没有特朗普所言这么大。根据欧盟的数据，2023年美国与欧盟的货物贸易逆差为1558亿欧元（约合1686亿美元），然而在服务贸易方面，美国实现了1040亿欧元（约合1126亿美元）顺差。整体而言，美国对欧盟的贸易逆差为518亿欧元（约合560亿美元）。

当被问及是否会因边境管控的进展而继续暂缓针对墨西哥、加拿大加征关税时，特朗普说，他不会阻止关税生效，美国将对墨西哥、加拿大征收25%关税。

此外，美国商务部长卢特尼克在会上说，针对各国的总体关税行动将于4月2日实施。（记者：熊茂伶、胡友松、陈丹；视频：淡然、王沛、操兰漪）

(责编：崔译戈、刘叶婷)