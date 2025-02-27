新华社华盛顿2月26日电 美国国务院26日称，将取消美国国际开发署超九成“对外援助”合同。

美国媒体援引美国国务院一份备忘录的内容报道称，美国国际开发署评估了6200项多年期“对外援助”合同，总价值582亿美元。经美国国务卿鲁比奥审查，“作为美国优先议程的一部分，近5800项总价值540亿美元的合同确定被取消——削减幅度达92%”。

备忘录还写道，此次审查还评估了超9100笔总价值159亿美元的对外援助赠款，最终确定取消超4100笔总价值近44亿美元的赠款，削减幅度为28%。

美国国际开发署是联邦政府负责大部分对外非军事援助的专职机构，也是新一届美国政府重点整改目标，其位于美国首都华盛顿的总部办公室已被关闭。

1月20日，美国总统特朗普签署行政令要求美国所有对外援助暂停90天，以评估项目是否有效、是否与本届政府对外政策保持一致。1月24日，特朗普政府下令立即暂停美国务院现有绝大多数对外援助项目，其中包括多个发展援助项目。

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